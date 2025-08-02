СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:30 Верес – Динамо
18:00 Заря – ЛНЗ Черкассы
ТЕННИС
19:30 Марта Костюк – Маккартни Кесслер
21:00 Даяна Ястремская – Елена Рыбакина
КИБЕРСПОРТ
16:45 Team Spirit – NaVi
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