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02 августа 2025, 09:11 |
54
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

02 августа 2025, 09:11 |
54
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа
ФК Динамо Киев

В субботу, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Верес – Динамо

Ggbet 7.50 – 4.60 – 1.47

18:00 Заря – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 3.02 – 3.02 – 2.68

ТЕННИС

19:30 Марта Костюк – Маккартни Кесслер

Ggbet 1.74 – 2.10

21:00 Даяна Ястремская – Елена Рыбакина

Ggbet 3.81 – 1.27

КИБЕРСПОРТ

16:45 Team Spirit – NaVi

Ggbet 2.91 – 1.42

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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