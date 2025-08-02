СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 августа

В субботу, 2 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:30 Верес – Динамо

7.50 – 4.60 – 1.47

18:00 Заря – ЛНЗ Черкассы

3.02 – 3.02 – 2.68

ТЕННИС

19:30 Марта Костюк – Маккартни Кесслер

1.74 – 2.10

21:00 Даяна Ястремская – Елена Рыбакина

3.81 – 1.27

КИБЕРСПОРТ

16:45 Team Spirit – NaVi

2.91 – 1.42

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