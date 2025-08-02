2 августа на турнире в Монреале свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 28) и Маккартни Кесслер (WTA 32).

Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Марта Костюк

Украинка в текущем сезоне не может похвастаться значимыми успехами, хоть и от нее обоснованно ждут прорыва. Костюк некоторые матчи откровенно проваливала, а местами выглядела как игрок топ-уровня.

Свой путь в Монреале теннисистка начала с битвы против Маркеты Вондроушовой – 2:6, 6:3, 6:2. Далее была тяжелейшая победа над Дарьей Касаткиной – 3:6, 6:3, 7:6, судьбу встречи определил тай-брейк в решающем сете. У Марты должен быть эмоциональный подъем, ведь перед этим турниром у нее была серия из шести поражений, победы над сильными упомянутыми теннисистками точно прибавит уверенности.

Костюк одержала 12 побед в 21 матче на харде в текущем сезоне. Не лишним будет отметить, что победитель этого матча сыграет с лучшей в паре Ястремская – Рыбакина, поэтому есть шанс увидеть украинское дерби в четвертьфинале.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Маккартни Кесслер

Американка не так известна широкому кругу фанатов, но она показывает существенный прогресс последние два года. Кесслер 26 лет, в этом сезоне она уже взяла два титула, в Хобарте и Ноттингеме. С начала года теннисистка поднялась в рейтинге на 35 позиций. Спортсменка провела в этом сезоне 28 матчей на харде, одержав 19 побед.

В Монреале американка начала со второго круга, где обыграла австралийку Майю Джойнт – 4:6, 6:4, 6:3. Кесслер стала автором сенсации в третьем круге, когда обыграла в двух сетах, пятую ракетку мира «нейтралку» Мирру Андрееву – 7:6, 6:4.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маккартни Кесслер

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что теннисистки играли между собой всего раз, это было в прошлом году, на Открытом чемпионате США, тогда Костюк уверенно выиграла в двух сетах.

Прогноз

Небольшим фаворитом на бумаге считается украинка, хотя шансы на успех соперниц можно расценивать как примерно равные. Теннисистки близко расположены в мировом рейтинге. Американка стабильнее играет в этом сезоне, но если Костюк покажет свой теннис, тогда Кесслер будет сложно.

На кону путевка в четвертьфинал престижного турнира. Я думаю, Марта уже нащупала свою игру, рискну поставить на ее чистую победу в этом противостоянии. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.74.