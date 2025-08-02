Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 2 августа
В субботу в Канаде выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская
2 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) состоятся матчи 1/8 финала в верхней части женского одиночного разряда, а также продолжатся поединки второго круга в парном.
В субботу на канадском тысячнике выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Если Марта и Даяна выиграют свои встречи четвертого круга, то сойдутся в очном четвертьфинальном противостоянии.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 2 августа
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/8 финала
Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 19:30)
Марта Костюк [24] – Маккартни Кесслер [28]
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 21:00)
Даяна Ястремская [30] – Елена Рыбакина [9]
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