2 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) состоятся матчи 1/8 финала в верхней части женского одиночного разряда, а также продолжатся поединки второго круга в парном.

В субботу на канадском тысячнике выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Если Марта и Даяна выиграют свои встречи четвертого круга, то сойдутся в очном четвертьфинальном противостоянии.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 2 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [24] – Маккартни Кесслер [28]

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 21:00)

Даяна Ястремская [30] – Елена Рыбакина [9]