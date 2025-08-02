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WTA
02 августа 2025, 07:56 | Обновлено 02 августа 2025, 08:30
927
1

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 2 августа

В субботу в Канаде выступят Марта Костюк и Даяна Ястремская

02 августа 2025, 07:56 | Обновлено 02 августа 2025, 08:30
927
1
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 2 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

2 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) состоятся матчи 1/8 финала в верхней части женского одиночного разряда, а также продолжатся поединки второго круга в парном.

В субботу на канадском тысячнике выступят две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская. Если Марта и Даяна выиграют свои встречи четвертого круга, то сойдутся в очном четвертьфинальном противостоянии.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 2 августа

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/8 финала

Центральный корт. 1-й запуск (не ранее 19:30)

Марта Костюк [24] – Маккартни Кесслер [28]

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 21:00)

Даяна Ястремская [30] – Елена Рыбакина [9]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Дуже б хотілося побачити наш чвертьфінал,але не так все просто.
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