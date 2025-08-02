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02 августа 2025, 07:12 |
275
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Футбольные рекорды, которые трудно будет превзойти в ближайшие годы

Вспоминаем несколько интересных достижений Месси, Роналду и Левандовски

02 августа 2025, 07:12 |
275
0
Футбольные рекорды, которые трудно будет превзойти в ближайшие годы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Скоро начнутся матчи нового футбольного сезона топовых европейских чемпионатов.

Перед этим вспомним несколько интересных рекордов, которые принадлежат легендарным футболистам.

Лионель Месси имеет в своем активе 91 забитый гол в течение календарного года. Он совершил это в 2012 году, превзойдя тогда достижение Герда Мюллера (85).

Криштиану Роналду является рекордсменом Лиги чемпионов по количеству забитых мячей (140). Лионель Месси отстает на 11 голов (129). Третьим идет Роберт Левандовски (105).

Польскому форварду принадлежит еще одно достижение для топ-5 европейских чемпионатов. Роберт Левандовски забил 5 голов за 9 минут. Произошло это в 2015 году в матче Бавария – Вольфсбург (5:1), в котором польский нападающий отличился забитыми мячами на 51, 52, 55, 57 и 60 минутах матча.

Другой уникальный рекорд принадлежит бразильскому вратарю Рожерио Сени, который за свою карьеру 131 раз отличился голами в воротах соперников (рекорд среди голкиперов).

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рекорд Лионель Месси Криштиану Роналду Роберт Левандовски Рожерио Сени
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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