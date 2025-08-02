Элина Свитолина – Анна Калинская. Розгром в Монреале. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина разбила россиянку Анну Калинскую в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
Украинка добыла убедительную победу со счетом 6:1, 6:1 за 55 минут. Это было третье очное противостояние – 3:0 в пользу Элины в личных встречах.
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Следующей оппоненткой Свитолиной будет представительница США Аманда Анисимова.
🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала
🏳️ Анна Калинская – Элина Свитолина [10] – 1:6, 1:6
Видеообзор матча
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