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  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Розгром в Монреале. Видеообзор матча
WTA
02 августа 2025, 06:41 |
797
1

Элина Свитолина – Анна Калинская. Розгром в Монреале. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

02 августа 2025, 06:41 |
797
1
Элина Свитолина – Анна Калинская. Розгром в Монреале. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина разбила россиянку Анну Калинскую в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

Украинка добыла убедительную победу со счетом 6:1, 6:1 за 55 минут. Это было третье очное противостояние – 3:0 в пользу Элины в личных встречах.

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Следующей оппоненткой Свитолиной будет представительница США Аманда Анисимова.

🏆 WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

🏳️ Анна Калинская – Элина Свитолина [10] – 1:6, 1:6

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Анна Калинская WTA Монреаль теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
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