Топ-10, а потом медали. Новичок УПЛ намерен бороться за высокие места

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун и главный тренер Младен Бартулович поделились мнением о старте команды в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги и рассказали о долгосрочных целях:

«Рад видеть всех на местах. Работаем постепенно. Формируется новая команда: много новичков, новый тренерский штаб. Конечно, нужно время, чтобы все слаженно заработало.

Мы, безусловно, хотим бороться за высокие места. Каждый футболист должен себя настраивать на максимальный результат. Я как тренер тоже настроен соответственно. Как будет – увидим в чемпионате», – рассказал Бартулович.

«Полностью поддерживаю Младена. Это стратегический вопрос – и главный тренер подтвердит – мы неоднократно обсуждали. Работаем над этим каждый день. Каждый день – новые эмоции, в этом и суть футбола. Мы хотим, чтобы о нас говорили наши результаты.

Мы стремимся бороться – и будем бороться. За высокие места. Постепенно – сначала попасть в топ-10, а там, возможно, в пятерку или даже тройку», – подытожил Коротун.