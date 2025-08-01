Волк матча. Полесье назвало лучшего игрока в поединке ЛК с Санта-Коломой

Житомирское Полесье назвало лучшего игрока в матче Лиги конференций против Санта-Коломы (4:1).

Александр Назаренко – лучший игрок 2-го раунда ЛК по версии болельщиков.

Завершилось голосование в чат-боте, в котором фанаты клуба определили «Волка матча».

Список лучших игроков матча Полесье – Санта-Колома:

Александр Назаренко – 33%

Борис Крушинский – 13%

Эдуард Сарапий – 11%

1 августа житомирская команда прилетела в Жешув и отправилась в Украину. 3 августа житомирская команда сыграет во Львове матч 1-го тура УПЛ против Карпат.