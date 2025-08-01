Лига конференций01 августа 2025, 22:59 | Обновлено 01 августа 2025, 23:13
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Волк матча. Полесье назвало лучшего игрока в поединке ЛК с Санта-Коломой
Александр Назаренко помог житомирской команде переиграть клуб из Андорры
01 августа 2025, 22:59 | Обновлено 01 августа 2025, 23:13
253
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Житомирское Полесье назвало лучшего игрока в матче Лиги конференций против Санта-Коломы (4:1).
Александр Назаренко – лучший игрок 2-го раунда ЛК по версии болельщиков.
Завершилось голосование в чат-боте, в котором фанаты клуба определили «Волка матча».
Список лучших игроков матча Полесье – Санта-Колома:
- Александр Назаренко – 33%
- Борис Крушинский – 13%
- Эдуард Сарапий – 11%
1 августа житомирская команда прилетела в Жешув и отправилась в Украину. 3 августа житомирская команда сыграет во Львове матч 1-го тура УПЛ против Карпат.
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Комментарии 1
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Включив на хвилину вчора а там Циганик коментує і відразує згадує Гуцуляка, і зрозумів, що без нього ніяких атакувальних дій не може бути. А його і в трійці немає
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