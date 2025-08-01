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Лига конференций
01 августа 2025, 22:59 | Обновлено 01 августа 2025, 23:13
253
1

Волк матча. Полесье назвало лучшего игрока в поединке ЛК с Санта-Коломой

Александр Назаренко помог житомирской команде переиграть клуб из Андорры

01 августа 2025, 22:59 | Обновлено 01 августа 2025, 23:13
253
1
Волк матча. Полесье назвало лучшего игрока в поединке ЛК с Санта-Коломой
ФК Полесье

Житомирское Полесье назвало лучшего игрока в матче Лиги конференций против Санта-Коломы (4:1).

Александр Назаренко – лучший игрок 2-го раунда ЛК по версии болельщиков.

Завершилось голосование в чат-боте, в котором фанаты клуба определили «Волка матча».

Список лучших игроков матча Полесье – Санта-Колома:

  • Александр Назаренко – 33%
  • Борис Крушинский – 13%
  • Эдуард Сарапий – 11%

1 августа житомирская команда прилетела в Жешув и отправилась в Украину. 3 августа житомирская команда сыграет во Львове матч 1-го тура УПЛ против Карпат.

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Санта-Колома Полесье Житомир Лига конференций Александр Назаренко (футболист) лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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antt
Включив на хвилину вчора а там Циганик коментує і відразує згадує Гуцуляка, і зрозумів, що без нього ніяких атакувальних дій не може бути. А його і в трійці немає
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