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  4. Экс-наставник Александрии: «Партизан меня удивил»
Лига конференций
01 августа 2025, 23:09 |
497
0

Экс-наставник Александрии: «Партизан меня удивил»

Юрий Гура рассказал, что футбольная молодежь сербской команды поразила мастерством

01 августа 2025, 23:09 |
497
0
Экс-наставник Александрии: «Партизан меня удивил»
Getty Images/Global Images Ukraine

Неудачным оказался еврокубковый старт в текущем розыгрыше для Александрии. Серебряный призер сезона-2024/25 после осечки в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций с сербским «Партизаном» (0:2) проиграл снова, пропустив четыре «сухих» мяча.

Одним из тех, кто внимательно наблюдал за перипетиями поединка в Белграде, был бывший наставник «Александрии» Юрий Гура. О своих впечатлениях он рассказал корреспонденту Sport.ua.

– В первом матче у украинской команды было немало неиспользованных голевых моментов, были они и во втором. Но вот результат на табло в обоих случаях был в пользу соперника.

– Я скажу, что в этом матче еще и арбитр «Александрии» помешал. Быстрое удаление значительно усложнило задачу нашей команды. Понятно, что в таких условиях обороняться вдесятером было очень тяжело. И опять же: забивай Безерра мяч – и совсем другой была бы игра. Ведь александрийцам именно это было нужно – быстрый гол. Если бы удалось этой возможностью воспользоваться, то появился бы шанс на эмоциональном подъеме попытаться забить еще один в контратаках и тем самым перевести игру в овертайм.

– В чем еще, кроме судейства, видите проблему?

– В реализации. Вроде бы ребята и играют неплохо, но вот в этом компоненте футбольного искусства все не так, как хотелось бы. Причем реализации нет в обеих играх. Допускаю, что у «Александрии» еще нет сыгранности. Ведь команда этим летом была значительно обновлена, и первые официальные игры приходится проводить «с чистого листа». Тем более, еврокубковые. Если была хотя бы одна игра чемпионата, а потом встречи с «Партизаном», то футболисты могли бы немного обкататься. Возможно, нащупали бы какую-нибудь игровую нить. Ведь контрольные матчи – это одно, а официальные – совсем другое.

– Было видно, что в атаке «Александрии» явно не хватает забивного форварда.

– Честно говоря, в линии нападения с уходом Филиппова острота исчезла. Он был форвардом одного типа, а нынешние – что Кулаков, что Матеус совсем другого. Пока нет сыгранности. Ведь времени на раскачку, повторюсь, не было. Считай, сразу же после завершения предсезонного сбора начали играть.

– А что скажете о сопернике александрийцев?

– «Партизан» меня удивил. Как в условно домашнем матче в Польше, так и в столице Сербии. В нем играют молодые ребята 2005-го, 2006-го и 2007-го годов рождения. У нас такой возраст принято считать молодежью, а у сербов в таком уже уверенно играют в еврокубках. Особенно меня поразил нападающий Йован Милошевич, забивший три мяча.

– Как думаете, если бы «Партизану» противостоял состав «Александрии», игравший в сезоне 2024/25 под руководством Руслана Ротаня, результат противостояния был бы другим?

– Может, и так. Простой пример. В опорной зоне Калюжный выполнял столько черновой работы, открывался. А так получается, что при отсутствии другого игрока такого уровня ставят Шостака, но ему пока тяжело. Он ведь больше как «верхний» полузащитник, а не опорный.

– «Александрия» выбыла из борьбы в Лиге конференций. Что дальше?

– Будем надеяться, что у Кирилла Нестеренко и его подопечных будет возможность реабилитироваться перед болельщиками в национальном чемпионате. Этого я им искренне желаю.

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Лига конференций Александрия Партизан Белград Юрий Гура инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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