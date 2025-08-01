Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Майки Мур – самый дорогой игрок Шотландской Премьер-лиги
Шотландия
01 августа 2025, 22:27 |
270
0

Майки Мур – самый дорогой игрок Шотландской Премьер-лиги

Игрок «Тоттенхэма» перешел в «Рейнджерс» на правах аренды

01 августа 2025, 22:27 |
270
0
Майки Мур – самый дорогой игрок Шотландской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Майки Мур

После перехода на правах аренды в «Рейнджерс» английский нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым дорогим игроком чемпионата Шотландии (18 миллионов евро).

Все остальные игроки, попавшие в топ-5 рейтинга, являются представителями «Селтика»: Дайдзен Маэда (15 млн), Камерон Картер-Викерс (14 млн), Рео Хатате (13 млн), Арне Энгелс (12 млн).

По итогам сезона 2024/25 Майки провел в составе «Тоттенхэма» 22 матча, отличившись 3 забитыми мячами и 4 ассистами. Также он стал победителем Лиги Европы, сыграв 5 поединков, в которых оформил по одному голу и ассисту.

По теме:
Новое подписание Ноттингема стало вторым самым дорогим в истории клуба
«Он дал слово». Во Франции рассказали об обещании Забарного для ПСЖ
Бавария решила отпустить многомиллионного игрока. Он переедет в АПЛ
Майки Мур Тоттенхэм Глазго Рейнджерс чемпионат Шотландии по футболу статистика Transfermarkt Селтик Дайдзэн Маэда Рео Хатате
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Футбол | 01 августа 2025, 00:02 0
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда

Ожидается, что аргентинец подпишет контракт с «Аль-Ахли»

Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Бокс | 01 августа 2025, 06:08 0
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»

Бывший промоутер чемпиона – о его будущем

Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Футбол | 01.08.2025, 22:23
Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Проблемы в Мадриде. Футболист Реала снова отказался продлевать контракт
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Бокс | 01.08.2025, 08:48
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
Теннис | 01.08.2025, 20:53
Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
Стародубцева потерпела поражение от 19-й ракетки в 1/16 финала Монреаля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
БЕЛЛЬЮ: «Этот боксер никогда не сдается, видели, что он сделал с Кличко?»
31.07.2025, 09:40 2
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 47
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
01.08.2025, 03:44
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50
Футбол
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем