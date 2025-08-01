Майки Мур – самый дорогой игрок Шотландской Премьер-лиги

После перехода на правах аренды в «Рейнджерс» английский нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым дорогим игроком чемпионата Шотландии (18 миллионов евро).

Все остальные игроки, попавшие в топ-5 рейтинга, являются представителями «Селтика»: Дайдзен Маэда (15 млн), Камерон Картер-Викерс (14 млн), Рео Хатате (13 млн), Арне Энгелс (12 млн).

По итогам сезона 2024/25 Майки провел в составе «Тоттенхэма» 22 матча, отличившись 3 забитыми мячами и 4 ассистами. Также он стал победителем Лиги Европы, сыграв 5 поединков, в которых оформил по одному голу и ассисту.