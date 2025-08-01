Майки Мур – самый дорогой игрок Шотландской Премьер-лиги
Игрок «Тоттенхэма» перешел в «Рейнджерс» на правах аренды
После перехода на правах аренды в «Рейнджерс» английский нападающий «Тоттенхэма» Майки Мур стал самым дорогим игроком чемпионата Шотландии (18 миллионов евро).
Все остальные игроки, попавшие в топ-5 рейтинга, являются представителями «Селтика»: Дайдзен Маэда (15 млн), Камерон Картер-Викерс (14 млн), Рео Хатате (13 млн), Арне Энгелс (12 млн).
По итогам сезона 2024/25 Майки провел в составе «Тоттенхэма» 22 матча, отличившись 3 забитыми мячами и 4 ассистами. Также он стал победителем Лиги Европы, сыграв 5 поединков, в которых оформил по одному голу и ассисту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ожидается, что аргентинец подпишет контракт с «Аль-Ахли»
Бывший промоутер чемпиона – о его будущем