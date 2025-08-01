В субботу, 2 августа состоится товарищеский матч между «Галатасараем» и «Лацио». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Галатасарай

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги команда уничтожала всех подряд, получив 95 баллов за 36 поединков. Ближайших конкурентов, «Фенербахче» Жозе Моуриньо, коллектив обыграл на 11 очков в борьбе за чемпионство. Также «Галатасараю» удалось торжествовать в кубке, разгромив 3:0 «Трабзонспор» в финальном поединке.

Однако в Лиге Европы все получилось не так удачно – турки вылетели от «АЗ Алкмар» с общим счетом 3:6 в 1/16 финала.

Лацио

А вот итальянская команда провела отнюдь не впечатляющий сезон. В Серии А римляне набрали 65 зачетных пунктов и заняли 7 место, уступив место в еврокубках «Фиорентине» из-за худших показателей в очных встречах. В Кубке Италии «орлы» проиграли «Интеру» на стадии четвертьфинала.



В Лиге Европы «Лацио» вылетели от норвежского «Буде-Глимт» в ¼ финала турнира.

Личные встречи

В последний раз в официальных поединках команды встречались на групповом этапе Лиги Европы 2021/22. Тогда 1 победу одержал «Галатасарай», а 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

«Галатасарай» забил 91 гол в минувшем сезоне чемпионата Турции – лучший показатель среди всех команд.

«Лацио» отличились 61 голом в 38 играх прошлого сезона Серии А – 3-й лучший результат.

Выигрышная серия «Галатасарая» продолжается уже 15 поединков подряд.

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