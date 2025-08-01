Fantasy АПЛ: самые дорогие нападающие и их реальная ценность

Фэнтези-спорт – популярное развлечение среди болельщиков. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что сейчас почти каждый сайт топового футбольного соревнования имеет свою вкладку «фэнтези». Некоторые лиги даже имеют свои отдельные приложения. А еще существуют сайты, где можно играть в фэнтези за деньги и на деньги против других менеджеров... В турнире этой тематики на официальном сайте ЛЧ прошлого сезона сыграло почти 2 миллиона человек, а фэнтези на сайте АПЛ уже несколько лет подряд пробивает отметку в 10 миллионов игроков. И с каждым годом желающих принять участие становится все больше. Потому что фэнтези-футбол – это весело. И легко: выбираешь реальных игроков, а те приносят тебе очки в зависимости от того, как выступили в реальной жизни. Было бы совершенно неправильно игнорировать одно из главных фэнтези-событий – скорый старт сезона АПЛ. Поэтому отправляемся на официальный сайт чемпионата и собираем свою команду из 15 футболистов на бюджет в 100 миллионов. Всё как всегда.

В этом тексте помогу выбрать топ-нападающего для вашей команды. Традиционно на позиции просто мало топ-опций, традиционно всех лучших не возьмешь. Здесь определяю целесообразность использования каждого из форвардов стоимостью 7.5+ миллионов в первых турах, особое внимание – самым дорогим.

Эрлинг Холанд (14 млн.)

Год назад стоил 15, и это не то чтобы очень останавливало менеджеров от того, чтобы брать его в команду. Форвард имеет один исторический по голам сезон АПЛ, а еще – рекордную стоимость в истории фэнтези на сайте, поэтому в его способности принести много-много очков сомнений нет. Другой вопрос: стоит ли тратить так много на одного футболиста? Если не собираетесь брать Салаха – скорее да, чем нет. Потому что иметь капитана, который почти гарантирует очки каждый тур, можно только с египтянином или с норвежцем. Даже в свои «плохие» сезоны Эрлинг забивал 27 и 22 в АПЛ. Клубный ЧМ завершал 3-матчевой серией с голами. Он в норме, обновления в системе «Ман Сити» не повлияли негативно на его результативность. Если «горожане» проведут топ-сезон, то Эрлинг забьет 30+ в лиге – и инвестиция в него окупится. Единственное, календарь на старте такой себе: «Тоттенхэм», «МЮ» и «Арсенал» в первых 5 турах.

Вердикт: если не брать Салаха, то Холанд – must have. Хотя первые 5 туров можно попробовать прожить и без него.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Александр Исак (10.5 млн.)

На момент написания этого текста это все еще игрок «Ньюкасла». 2 года назад «сороки» уже квалифицировались в ЛЧ – и по итогам первого же сезона в турнире завершили розыгрыш АПЛ вне еврокубковой зоны. Конечно, сильно помешали побеждать травмы, но факт остается фактом: «Ньюкасл» не смог играть эффективно на 2 фронта. Сейчас снова ЛЧ, снова низкая активность на рынке для усиления скамейки запасных – новая неудача в АПЛ вполне вероятна. А еще и сам Исак – довольно травматичный футболист. Вылетает всегда ненадолго, но регулярно. А иметь игрока за 10.5 миллионов вне состава – слишком большая роскошь. Что бы там ни случилось, Исак забьет под 20 голов в чемпионате, но вряд ли проведет свой лучший сезон в АПЛ. Если же перейдет в «Ливерпуль», то за такую цену будет действительно хорошим вариантом, без вопросов. Поэтому следим за обновлениями.

Вердикт: как игрок «Ливерпуля» – топ-пик, как футболист «Ньюкасла» – неплохая опция на дистанции.

Виктор Дьокереш (9 млн.)

Главный риск заключается в том, что форвард на высшем уровне забивал только в составе одной команды – в «Спортинге». Были еще удачные сезоны в ЧШ, но согласитесь, что АПЛ – совсем другой уровень. Нападающий раскрылся поздно. Еще одна причина сомневаться в топ-страйкере – Артета и его система ценностей. Не просто так во главе с Микелем «Арсенал» после обретения статуса второй силы Англии никогда не играл с классической «девяткой». Просто испанцу удобнее иметь «ложную», которая в первую очередь поможет создать момент, а не реализует созданный для неё. И вот Артета получает бомбардира. Точно сможет использовать его правильно? А точно не психанёт в один день и не начнет ставить в основу более подходящего именно ему Хаверца? Трансфер Дьокереша продавили болельщики, эксперты, клуб. Нет комментариев, где Артета говорит, что давно хотел Виктора. Если дела обстоят именно так, то почему швед должен сразу же начать забивать пачками?

Вердикт: стоит присмотреться в первых турах. Если Дьокереш будет выглядеть чужеродным организмом в футболе команды, то точно нет смысла брать: он того не стоит, есть более надежные варианты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Олли Уоткинс (9 млн.)

Футболист «Астон Виллы» уже несколько сезонов подряд не разочаровывает. Пожалуй, особенно важен тот факт, что он набил 16+8 даже в год, когда «львы» выступали в ЛЧ. То есть «вывез» игру в нескольких турнирах одновременно. Уже 5 сезонов подряд Уоткинс укладывается по голам в чемпионате в диапазон 11-19, то есть он крайне стабилен, не прыгает выше головы и не проваливается вообще. Один из самых безопасных вариантов среди игроков атаки местных топ-команд. Ценник в 9 миллионов немного отпугивает, особенно после посредственного финиша в предыдущем сезоне (3 гола в 14 матчах всех турниров), но это и отличный шанс сыграть против толпы. Прямо сейчас владение Олли на официальном сайте АПЛ – почти ровно 10%. «Вилла» стартует со средним по сложности календарем, но аж 7 туров подряд вообще не будет играть против представителей классической «большой шестерки», поэтому начать с Уоткинсом, а дальше уже реагировать – рабочий вариант.

Вердикт: стоит своих денег, потому что дает гарантии на дистанции. Календарь позволяет выбрать Олли сразу.

Уго Экитике (8.5 млн.)

Адекватная цена на форварда-новичка лиги, который на данный момент планируется основным в «Ливерпуле». Разберем 2 варианта: с переходом Исака и без. Если швед присоединится к команде, то Уго – первый среди запасных. А форвард без стабильного места в основе 8.5 миллионов не стоит. А вот если Александр в Ливерпуль не приедет, то Экитике – топ-вариант. Во-первых, будет играть за одну из сильнейших атак чемпионата. Во-вторых, не будет иметь сильных конкурентов на позиции. В-третьих, придет из вертикальной системы в вертикальную. «Айнтрахт» – лидер Б1 предыдущего сезона по голам в контратаках, «Ливерпуль» – лидер АПЛ по тому же параметру. Экитике – лучший футболист предыдущего розыгрыша немецкого первенства по забитым в таких ситуациях, и это еще при худшей в Европе реализации. Уго – элитный исполнитель для сценария с быстрыми выпадами на ворота соперников. Если адаптируется, то сделает заход на 25-30 голевых действий в чемпионате.

Вердикт: если придет Исак – нет, если шведа в клубе не будет – да. Без гарантий, но с огромным потенциалом уже в первый год.

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

Джаррод Боуэн (8 млн.)

Футболиста перевели с позиции полузащитника на позицию нападающего, чем сделали его выбор несколько менее выгодным. Если бы был хавом – вообще не было бы вопросов. Боуэн-форвард – это сложнее. В предыдущем сезоне АПЛ только 1 футболист АПЛ имел больший процент вовлеченности в голы команды, чем Джаррод. Конечно, речь о Салахе. Почти каждый второй свой гол «Вест Хэм» забивал либо ногами Боуэна, либо с его передач. В конце сезона за «молотки» вообще играл только англичанин: 6 подряд туров с голевыми действиями, 8 результативных очков на отрезке. С первых чисел апреля единственный соперник, который смог остановить Боуэна в АПЛ, это «Ливерпуль». И совсем соблазнительно выглядит первый соперник «Вест Хэма» в сезоне – «Сандерленд». Боуэн имеет отличные шансы продолжить свою результативную серию. «Молотки» провели плохой предыдущий год, а Джаррод все равно имел топ-показатели. Если не упадут еще ниже (а с Поттером скорее смогут прибавить), то Боуэн снова будет сиять.

Вердикт: крайне привлекательный вариант, а при условии прогресса «Вест Хэма» – футболист, без которого можно даже не пытаться играть. Потому что будет у всех.

Еще 6 фамилий

Хаверц (7.5) получил свой относительно небольшой ценник еще до трансфера Дьокереша, а после его оформления, очевидно, становится еще менее ценным. Всегда есть вариант, что Кая опустят ниже, но место Эдегора священно – немец «приземлится» на позицию «восьмерки». Пока что очевидно плохой пик. Другое дело – Висса (7.5). Если все же останется в «Брентфорде», то продолжит забивать и отдавать ассисты. Без Мбемо и Франка команда будет создавать меньше шансов, но и делить голы ни с кем не придется. В предыдущем розыгрыше футболист забил 19 при плохой реализации (ушел в минус по разнице между фактическим-ожидаемым xG), поэтому если сумеет добавить в этом компоненте, то пойдет на 20+ точных ударов. В «Брентфорде» кадровой революции не произошло, поэтому команда традиционно будет играть смело и в атаку. Единственное: Виссе не подвезли хороший календарь. Целых 6 первых домашних матчей – против претендентов на зону ЛЧ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

В 4 из 6 последних сезонов Матета (7.5) не отыграл 2000+ минут в чемпионате. Он не тот форвард, здоровье которого позволяет играть всегда. А здесь еще и «Кристал Пэлас» квалифицировался в еврокубки, поэтому у француза будет больше возможностей получить травму и физически не справиться. Да и сам он нестабилен: в течение предыдущего розыгрыша имел как топ-отрезок (9 голевых действий в 8 турах), так и очень слабый (2 очка гол+пас в 9 поединках). Поэтому если и брать исполнителя – только тогда, когда тот в форме. Вряд ли будет в ней с первого же тура. Кто будет? Возможно, Жоао Педро (7.5). Настолько понравился всем на КЧМ, что сейчас имеет более 60% владения на официальном сайте фэнтези! Самый популярный футболист, между прочим. Бразилец – интересный вариант, но всегда легко травмируется и «горит желтым» (под вопросом на матч), а в Лондоне еще и имеет довольно сильного конкурента – Делапа. Легко может в один день перестать приносить очки. 7.5 за столь рискованный пик – слишком на старте сезона. Есть более безопасные варианты.

Вуд (7.5) больше не сыграет так круто, как это было в предыдущем сезоне. В нем он не только установил свой рекорд по голам в АПЛ, но и реализовывал моменты прямо-таки слишком хорошо. До этого 5 лет подряд по xG выступал в лучшем случае «в ноль» – а здесь аж 4 «лишних» гола. Аномалия. Вряд ли он может лучше. А даже если может – участие в еврокубках помешает это продемонстрировать. «Ньюкасл» после первого выхода в ЛЧ за несколько лет провалился в АПЛ, Уоткинс после квалификации «Виллы» в турнир выполнил в полтора раза меньше голевых действий, чем в сезоне до этого. Регресс «Ноттингема», который еще и на рынке пассивен, неизбежен, поэтому Вуд много не будет забивать. За ту же цену лучший вариант – Соланке (7.5). Забил 19 в АПЛ в последнем сезоне в «Борнмуте». Получил тренера, с которым даже Мбемо и Висса забивали около 20-и голов в лиге. Не имеет топ-конкурента (самый сильный – Тель, который готов играть на фланге). Еще и предыдущий сезон завершал ударно (4 гола в 6-и матчах всех турниров). Если его обойдут травмы, будет претендовать на 20+ забитых в АПЛ.