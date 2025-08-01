Алекс Баэна стал новой десяткой Атлетико

Алехандро Баэна стал новой «десяткой» мадридского «Атлетико». Он сменил на этой позиции Анхеля Корреа.

Transfermarkt вспомнил десять последних обладателей десятого номера в «Атлетико».

Интересным фактом является то, что в сезонах 2012/13-2014/15 под десятым номером играл нынешний главный тренер «Шахтера» Арда Туран.

Последние 10 обладателей «десятки» Атлетико