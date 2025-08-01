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Испания
01 августа 2025, 20:14 | Обновлено 01 августа 2025, 20:27
142
0

Алекс Баэна стал новой десяткой Атлетико

Под этим номером в клубе играл даже нынешний главный тренер «Шахтера»

01 августа 2025, 20:14 | Обновлено 01 августа 2025, 20:27
142
0
Алекс Баэна стал новой десяткой Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Баэна

Алехандро Баэна стал новой «десяткой» мадридского «Атлетико». Он сменил на этой позиции Анхеля Корреа.

Transfermarkt вспомнил десять последних обладателей десятого номера в «Атлетико».

Интересным фактом является то, что в сезонах 2012/13-2014/15 под десятым номером играл нынешний главный тренер «Шахтера» Арда Туран.

Последние 10 обладателей «десятки» Атлетико

  • Алехандро Баэна (Испания) – 2025/26
  • Анхель Корреа (Аргентина) – 2018/19-2024/25
  • Янник Карраско (Бельгия) – 2016/17-2017/18
  • Оливер Торрес (Испания) – 2015/16
  • Арда Туран (Турция) – 2012/13-2014/15
  • Хосе Антонио Реес (Испания) – 2011/12
  • Серхио Агуэро (Аргентина) – 2006/07-2010/11
  • Матея Кежман (Сербия) – 2005/06
  • Хорхе Ларена (Атлетико) – 2003/04-2004/05
  • Фернандо Корреа (Уругвай) – 2000/01-2002/03
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Алехандро Баэна Атлетико Мадрид игровой номер Анхель Корреа Арда Туран Ла Лига чемпионат Испании по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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