Алекс Баэна стал новой десяткой Атлетико
Под этим номером в клубе играл даже нынешний главный тренер «Шахтера»
Алехандро Баэна стал новой «десяткой» мадридского «Атлетико». Он сменил на этой позиции Анхеля Корреа.
Transfermarkt вспомнил десять последних обладателей десятого номера в «Атлетико».
Интересным фактом является то, что в сезонах 2012/13-2014/15 под десятым номером играл нынешний главный тренер «Шахтера» Арда Туран.
Последние 10 обладателей «десятки» Атлетико
- Алехандро Баэна (Испания) – 2025/26
- Анхель Корреа (Аргентина) – 2018/19-2024/25
- Янник Карраско (Бельгия) – 2016/17-2017/18
- Оливер Торрес (Испания) – 2015/16
- Арда Туран (Турция) – 2012/13-2014/15
- Хосе Антонио Реес (Испания) – 2011/12
- Серхио Агуэро (Аргентина) – 2006/07-2010/11
- Матея Кежман (Сербия) – 2005/06
- Хорхе Ларена (Атлетико) – 2003/04-2004/05
- Фернандо Корреа (Уругвай) – 2000/01-2002/03
⏭️ Álex Baena sucede a Ángel Correa como número 10 del Atlético de Madrid.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 1, 2025
✴️ https://t.co/ttOntGpDej#AlexBaena #AtleticoMadrid #LaLiga pic.twitter.com/mAnXqV10b0
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