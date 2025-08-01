Украина. Премьер лига01 августа 2025, 20:12 | Обновлено 01 августа 2025, 20:33
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ВИДЕО. Как Рух забил в конце матча и открыл сезон УПЛ победой
Виталий Роман оформил победный мяч
01 августа 2025, 20:12 | Обновлено 01 августа 2025, 20:33
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Рух в матче 1-го тура УПЛ обыграл Полтаву со счетом 2:1, а решающий гол игрок львовской команды забил в конце встречи.
Отметился Виталий Роман.
Рух на этот момент находился в большинстве после удаления соперника на 70-й минуте.
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