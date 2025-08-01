ВИДЕО. Как Рух забил в конце матча и открыл сезон УПЛ победой

Рух в матче 1-го тура УПЛ обыграл Полтаву со счетом 2:1, а решающий гол игрок львовской команды забил в конце встречи.

Отметился Виталий Роман.

Рух на этот момент находился в большинстве после удаления соперника на 70-й минуте.