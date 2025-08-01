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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 20:12 | Обновлено 01 августа 2025, 20:33
673
0

ВИДЕО. Как Рух забил в конце матча и открыл сезон УПЛ победой

Виталий Роман оформил победный мяч

01 августа 2025, 20:12 | Обновлено 01 августа 2025, 20:33
673
0
ВИДЕО. Как Рух забил в конце матча и открыл сезон УПЛ победой

Рух в матче 1-го тура УПЛ обыграл Полтаву со счетом 2:1, а решающий гол игрок львовской команды забил в конце встречи.

Отметился Виталий Роман.

Рух на этот момент находился в большинстве после удаления соперника на 70-й минуте.

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Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Полтава Виталий Роман
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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