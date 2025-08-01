От Фогтса до Кампса: символическая сборная гладбахской Боруссии всех времен

1 августа «Боруссия» из Менхенгладбаха празднует свое 125-летие. Этот клуб вполне справедливо принадлежит к сонму легендарных, однако есть нюанс. Дело в том, что самая плотная концентрация его действительно выдающихся успехов приходится на 1970-е, в другие десятилетия «жеребцы» в основном или прокладывали себе путь наверх, или жили воспоминаниями о славном прошлом. Но успех в эпоху тотальной революции в мировом футболе, что тот пистолет, который, по определению киношного Жеглова, перевесит сотню тысяч других декад. А 1980-й – год, когда черно-бело-зеленые в последний раз (и в пятый раз за десятилетие) вышли в финал еврокубка, стал тем, когда уже, используя слова украинского поэта Николая Винграновского, «ходили тучи по безоблачному небу» футбольного Менхенгладбаха. После этого уже за густотой туч успехов «жеребцов» на футбольном поле было не разглядеть, разве что выигрыш Кубка Германии в середине 1990-х. И какие бы звезды ни защищали в постзолотую эру цвета гладбахцев (Уве Ран, Штефан Эффенберг и Игорь Беланов, в конце концов), вернуться на прежний уровень не получалось. Поэтому естественно, что в сборной всех времен наиболее полно представлены именно 1970-е.

Вратарь: Уве Кампс (родился в 1964 г.)

ФК Боруссия М. Уве Кампс

А вот на воротах сборной все времен, по моему мнению, должен быть как раз представитель другого поколения, когда не были такими успешными полевые игроки, зато вратарю приходилось тянуть всю команду. Уве Кампс, уроженец Дюссельдорфа стал ванклабменом гладбахской «Боруссии», а еще 2-м игроком в ее истории по количеству проведенных матчей. За более чем полтысячи игр в составе «жеребцов» самым памятным стал, безусловно, полуфинал Кубка Германии в сезоне-1991/92 против леверкузенского «Байера», когда Кампс парировал все четыре послематчевых пенальти (отражал удары «фармацевтов» и правой рукой, и левой, и обеими!), обеспечив черно-бело-зеленым (хотя сам играл в ярком сине-желтом свитере) выход в финал. Количество сухих матчей для Кампса в бундеслиге вплотную приблизилось к сотне, а в четырех сезонах оно определялось двузначным числом.

Вольфганг Клефф? Да, он прошел победный путь с командой в 1970-е. Однако некоторые его знаковые ошибки (вроде гола, пропущенного после удара издали в ответной игре финала Кубка УЕФА против «Твенте» в сезоне-1974/75) все же не позволяют поставить его выше Кампса.

Вольфганг Кнайб? Суперский голкипер, но в составе «жеребцов» провел не так уж и много времени.

Защитники: Михаэль Фронтцек (родился в 1964 г.), Вильфрид Ханнес (родился в 1957 г.), Ханс-Гюнтер Брюнс (родился в 1954 г.), Берти Фогтс (родился в 1946 г.)

Собственно, Михаэль Фронтцек сделал себе имя в «Боруссии» 1980-х. Оттуда и был призван в бундестим. Цементировал левый фланг обороны и был едва ли не лучшим игроком этого амплуа в Германии того времени. Фронтцек был очень заметной фигурой в феерическом поединке с «Баварией» в сезоне-1984/85 в Менхенгладбахе. Он забил 3-й мяч в ворота мюнхенцев (в пустые ворота с метрового расстояния), обеспечив тем самым победу своей команде (3:2) над принципиальным соперником (1970-е тогда еще не совсем отдалились во времени). Другой знаковый гол, к которому имел отношение Михаэль, случился в умопомрачительном противостоянии в Кубке УЕФА с мадридским «Реалом» в сезоне-1985/86. Тогда «жеребцы» выиграли у «сливочных» на своем поле со счетом 5:1 (правда, на выезде уступили 0:4 и вылетели из розыгрыша), и 2-й гол в ворота мадридцев получился весьма курьезным. Фронтцек прострелил с левого фланга в штрафную, Уве Ран не попал по мячу, зато попал защитник Королевского клуба Пепе Сальгеро и направил мяч в ворота своей команды.

Фактурный центрдеф (а время от времени и либеро) Вильфрид Ханнес пришел в «Боруссию» в середине 1970-х, а ушел оттуда в середине 1980-х. Он застал взлет (дважды становился чемпионом страны, поднимал над головой Кубок УЕФА) и падение по окончании золотой эры. Примечательно, что уже в начале 1980-х, когда золотое время осталось в прошлом, в одном из сезонов бундеслиги Ханнес перенял на себя бомбардирские функции, забив 16 голов в чемпионате. Тогда на его счету было 3 дубля, а также ударный отрезок чемпионата, где он отмечался забитыми мячами в 7-ми матчах подряд!

Ханс-Гюнтер Брюнс сыграл важную роль в завоевании «Боруссией» Кубка УЕФА в сезоне-1978/79. Как для игрока защитного плана он отличался большой результативностью. На первом этапе того розыгрыша особенно от него пострадал австрийский «Штурм», в воротах которого в течение двух матчей Брюнс расписался трижды. Забил он и пенальти в дополнительное время в упорном противостоянии с «Бенфикой». Отличился и в воротах «Манчестер Сити» в четвертьфинале, разогнав контратаку и поставив в ней голевую точку касанием внешней стороной стопы левой ноги.

X. Берти Фогтс (на переднем плане)

Справа в защите – рекордсмен из рекордсменов гладбахцев Берти Фогтс. Это – главная звезда клуба всех времен, ванклабмен, имевший отношение ко всем титулам «жеребцов» в 1970-е. Редкий случай: списки достижений Фогтса как игрока и «Боруссии» как клуба почти идентичны! Во время первого для гладбахцев чемпионского сезона-1969/70 Фогтс отметился 5-тью голами, в том числе дублем в воротах команды «Рот-Вайс» (Оберхаузен). Отмечу, что в том сезоне Берти сыграл все 34 матча бундеслиги от свистка до свистка! В ходе триумфального для черно-бело-зеленых розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-1974/75 Фогтс отметился важными голами в воротах австрийской «Адмиры-Ваккер» (после поражения на выезде 1:2 Берти открыл счет в домашнем матче) и в воротах чехословацкого «Баника» в четвертьфинале. Фогтс был капитаном команды в историческом финале Кубка чемпионов-1976/77 против «Ливерпуля», проигранного «жеребцами» со счетом 1:3. Ну, и рекомендую пересмотреть в Сети первый полуфинальный матч того розыгрыша, где в Киеве гладбахцы пытались сдерживать давление «Динамо». Тогда Фогтс неплохо проявил свои именно оборонительные качества.

Ули Боровка? У меня лично он больше ассоциируется с «Вердером». Лотар Маттеус? Все же главный клуб в его карьере – это «Бавария».

Полузащитники: Райнер Бонхоф (родился в 1952 г.), Гюнтер Нетцер (родился в 1944 г.), Херберт Виммер (родился в 1944 г.)

Некоторые специалисты считают Райнера Бонхофа едва ли не основателем современных функций опорника на футбольном поле. Как по мне, это несколько громкое утверждение, однако факта уникальности этого игрока и того факта, что в полузащите он куда лучше, чем в нападении (а начинал карьеру именно там), не буду отрицать. Отмечу его физическую выносливость и самоотверженную игру в подкатах. «Без Вайсваллера я, пожалуй, остался бы любителем», – говорил впоследствии Бонхоф. И действительно, известный тренер Хеннес Вайсваллер, олицетворявший «Боруссию» во второй половине 1960-х – в первой половине 1970-х гг., привил Райнеру тактическую грамотность, научил тонко понимать позицию и оказываться в нужном месте в нужное время. Опорник черно-бело-зеленых запомнился киевлянам тем, что открыл счет в исторической ответной игре полуфинала Кубка чемпионов в сезоне-1976/77. К сожалению, как тренер Бонхоф вошел в историю как допустивший вылет «жеребцов» из бундеслиги в конце 1990-х.

Гюнтер Нетцер – легендарный капитан легендарной «Боруссии» 1970-х. Собственно, он стал первым немецким футболистом, которого дважды подряд признавали игроком года в ФРГ. Однако это было уже в конце гладбахского этапа его карьеры. В контексте Нетцера отдельно следует сказать о финале Кубка ФРГ в сезоне-1972/73. Накануне матча (а «жеребцам» противостояли «козлы» из Кельна) у Нетцера умерла мать, какое-то время он не тренировался с командой, советовался с отцом, стоит ли ему играть. Было решено играть. Однако Хеннес Вайсваллер не поставил Гюнтера в основу. В дальнейшем намеревался выпустить его на 2-й тайм (скандирование трибун, которые хотели увидеть на поле своего любимца, вероятно, подействовало), но Нетцер отказался выполнить тренерское решение. Однако впоследствии произошло нечто странное. Услышав от Кристиана Кулика слова, что он не может продолжать матч, Нетцер самостоятельно принял решение выйти на поле вместо него, не принимая во внимание мнение тренера. И решающей для победы стала, в конце концов, комбинация Нетцер – Бонхоф – Нетцер, закончившаяся точным ударом Бунтаря. Кубок отправляется в Менхенгладбах! Однако Нетцер и Вайсваллер окончательно рассорились, и капитан команды ушел в «Реал», став первым немцем в истории мадридского гранда. Впрочем, годы спустя Нетцер все же выделил роль Вайсваллера в своем росте: «Он не просто наблюдал мое развитие, он ему способствовал!».

Поставлю Херберта Виммера – третьего человека со знаменитого памятника игрокам «Боруссии» (с ним – Фогтс и Нетцер), являющегося едва ли не самым любимым местом для фотографий в пешеходной части Менхенгладбаха, – на правый фланг полузащиты, хотя в большей степени он играл в центре средней линии. Виммер отметился необычной голевой передачей во 2-м финальном матче Кубка УЕФА в сезоне-1974/75 на Юппа Хайнкеса. Ассист был сделан головой! Счет стал 3:0, и после этого, вероятно, уже ни у кого не возникало вопросов относительно прописки почетного приза на ближайший год.

Штефан Эффенберг? Да, знаковый для Менхенгладбаха футболист, однако ему не суждено было стать составляющей команды-машины, которой была «Боруссия» 1970-х. Вершина его карьеры пришлась на куда более поздние годы. А Ули Штилике в большей степени проявил свой талант в составе «Реала».

Нападающие: Юпп Хайнкес (родился в 1945 г.), Алан Симонсен (родился в 1952 г.), Херберт Лаумен (родился в 1943 г.)

Юпп Хайнкес – лучший бомбардир черно-бело-зеленых всех времен! Среди его многочисленных голевых достижений, конечно, прежде всего, обращает на себя внимание выездной хет-трик в ответной игре финала Кубка УЕФА в сезоне-1974/75 в ворота «Твенте». Сначала форвард использовал ошибку защитника (правда, в наше время, тот гол, вероятно бы, не засчитали после просмотра ВАРа, ведь мяч коснулся руки Юппа). В дальнейшем 11-й номер «Боруссии» отметился великолепным ударом после уже упоминавшейся передачи Виммера. А чуть позже головой эффективно сыграл и сам Хайнкес, направив мяч точно в ворота клуба из Энсхеде. Добавлю, что средняя результативность Юппа в «Боруссии» достигла высокого показателя в 0,71 гола за матч.

И оттянутый форвард Алан Симонсен отметился мультиголевым достижением в финале против «Твенте» в 1975-м. Он и открыл счет, мощно пробив правой метров с 12-ти, и подытожил поединок голом с пенальти, установив счет 5:1. Собственно, победную точку с пенальти поставил датчанин и в финале в сезоне-1978/79, когда «Боруссии» оппонировала «Црвена Звезда».

ФК Боруссия М. Алан Симонсен

Херберт Лаумен является вторым бомбардиром в истории гладбахского клуба. Невысокий быстрый форвард отличился бомбардирской удачей на заре становления «Боруссии» как гранда немецкого футбола, то есть на рубеже 1960-х – 1970-х гг. К примеру, в первом чемпионском сезоне (1969/70) у Лаумена было 2 дубля подряд («Дуйсбург», «Алемения»), во втором чемпионском сезоне (1970/71) дублей в целом у Херберта набралось с полдюжины.

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Покидая команду в 1979 г. Берти Фогтс сказал: «Боюсь, что новых побед не будет еще очень долго». Грядущий кризис тогда будто разливался в гладбахском воздухе, и Фогтс, по большому счету, в конце концов, оказался прав. Тем не менее, будто какой-то магнит каждый год привлекает десятки тысяч болельщиков на домашнюю арену «жеребцов» (тот еще вулкан, что и не думает засыпать!). Тех, кто помнит звездные 1970-е, среди них все меньше. Однако и новые поколения фанатов черно-бело-зеленых осознают, что болеют за великий клуб. Собственно, их популярный лозунг «есть только одна «Боруссия»» родился же не на пустом месте. Рад тому, что все фигуранты этой символической команды живы-здоровы, хотя некоторые достигли уже солидного возраста. Здоровья вам, легенды и с юбилеем вашего клуба! Надеюсь, что, снова используя неповторимую лексику Николая Винграновского, уже «удалился рой причин» неудач «Боруссии». Пусть возвращается славное время великих побед!

Алексей РЫЖКОВ