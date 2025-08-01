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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 19:49 |
413
0

Верес – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч первого тура Украинской Премьер-лиги состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени

01 августа 2025, 19:49 |
413
0
Верес – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua. Верес Ровно – Динамо Киев

2 августа состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Верес – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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