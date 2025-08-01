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Лига конференций
01 августа 2025, 18:39 | Обновлено 01 августа 2025, 18:54
93
0

Милошевич стал автором 13-го хет-трика в ворота украинских клубов

Наши команды впервые пропустили три мяча от одного игрока в Лиге конференций

01 августа 2025, 18:39 | Обновлено 01 августа 2025, 18:54
93
0
Милошевич стал автором 13-го хет-трика в ворота украинских клубов
Getty Images/Global Images Ukraine

20-летний форвард «Партизана» Йован Милошевич, трижды поразив ворота «Александрии», стал автором 13-го хет-трика соперников украинских клубов в еврокубках. 7 раз наши команды пропускали три мяча от одного игрока в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Лиге конференций.

5 «трюков со шляпой» продемонстрировали во встречах с украинцами бомбардиры итальянских коллективов, по 2 – английских и немецких, по 1 бельгийских, испанских, сербских и французских. Четырежды пропускали по три мяча в матче от одного футболиста «Динамо» и «Шахтер», по разу - «Александрия», «Днепр», «Кривбасс», ЦСКА и «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все хет-трики в ворота украинских клубов в еврокубках

Дата

Игрок

Клуб

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

01.10.1975

Джорджо КИНАЛЬЯ

Лацио

КУ

1/32

Черноморец

3:0 (д)

02.03.1983

Ларс БАСТРУП

Гамбург

КЧ

1/4

Динамо

3:0 (г)

18.03.1998

Филиппо ИНДЗАГИ

Ювентус

ЛЧ

1/4

Динамо

4:1 (г)

28.09.2000

Виорел МОЛДОВАН

Нант

КУ

Р1

Кривбасс

5:0 (д)

25.10.2000

Клаудио ЛОПЕС

Лацио

ЛЧ

ГТ1

Шахтер

5:1 (д)

01.11.2001

Санди МАРТЕНС

Брюгге

КУ

Р2

ЦСКА

5:0 (д)

27.11.2007

Мирко ВУЧИНИЧ

Рома

ЛЧ

ГТ

Динамо

4:1 (г)

08.11.2012

Эдинсон КАВАНИ*

Наполи

ЛЕ

ГТ

Днепр

4:2 (д)

15.09.2015

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Реал

ЛЧ

ГТ

Шахтер

4:0 (д)

07.11.2018

Габриел ЖЕЗУС

Манчестер Сити

ЛЧ

ГТ

Шахтер

6:0 (д)

14.03.2019

Оливье ЖИРУ

Челси

ЛЕ

1/8

Динамо

5:0 (г)

03.11.2020

Алассан ПЛЕА

Боруссия М

ЛЧ

ГТ

Шахтер

6:0 (г)

31.07.2025

Йован МИЛОШЕВИЧ

Партизан

ЛК

КР2

Александрия

4:0 (д)

* покер.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций, ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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