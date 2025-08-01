Милошевич стал автором 13-го хет-трика в ворота украинских клубов

20-летний форвард «Партизана» Йован Милошевич, трижды поразив ворота «Александрии», стал автором 13-го хет-трика соперников украинских клубов в еврокубках. 7 раз наши команды пропускали три мяча от одного игрока в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Лиге конференций.

5 «трюков со шляпой» продемонстрировали во встречах с украинцами бомбардиры итальянских коллективов, по 2 – английских и немецких, по 1 бельгийских, испанских, сербских и французских. Четырежды пропускали по три мяча в матче от одного футболиста «Динамо» и «Шахтер», по разу - «Александрия», «Днепр», «Кривбасс», ЦСКА и «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все хет-трики в ворота украинских клубов в еврокубках

Дата Игрок Клуб Турнир Стадия Соперник Счет 01.10.1975 Джорджо КИНАЛЬЯ Лацио КУ 1/32 Черноморец 3:0 (д) 02.03.1983 Ларс БАСТРУП Гамбург КЧ 1/4 Динамо 3:0 (г) 18.03.1998 Филиппо ИНДЗАГИ Ювентус ЛЧ 1/4 Динамо 4:1 (г) 28.09.2000 Виорел МОЛДОВАН Нант КУ Р1 Кривбасс 5:0 (д) 25.10.2000 Клаудио ЛОПЕС Лацио ЛЧ ГТ1 Шахтер 5:1 (д) 01.11.2001 Санди МАРТЕНС Брюгге КУ Р2 ЦСКА 5:0 (д) 27.11.2007 Мирко ВУЧИНИЧ Рома ЛЧ ГТ Динамо 4:1 (г) 08.11.2012 Эдинсон КАВАНИ* Наполи ЛЕ ГТ Днепр 4:2 (д) 15.09.2015 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Реал ЛЧ ГТ Шахтер 4:0 (д) 07.11.2018 Габриел ЖЕЗУС Манчестер Сити ЛЧ ГТ Шахтер 6:0 (д) 14.03.2019 Оливье ЖИРУ Челси ЛЕ 1/8 Динамо 5:0 (г) 03.11.2020 Алассан ПЛЕА Боруссия М ЛЧ ГТ Шахтер 6:0 (г) 31.07.2025 Йован МИЛОШЕВИЧ Партизан ЛК КР2 Александрия 4:0 (д)

* покер.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций, ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.