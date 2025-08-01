Милошевич стал автором 13-го хет-трика в ворота украинских клубов
Наши команды впервые пропустили три мяча от одного игрока в Лиге конференций
20-летний форвард «Партизана» Йован Милошевич, трижды поразив ворота «Александрии», стал автором 13-го хет-трика соперников украинских клубов в еврокубках. 7 раз наши команды пропускали три мяча от одного игрока в Лиге (Кубке) чемпионов, 5 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 1 – в Лиге конференций.
5 «трюков со шляпой» продемонстрировали во встречах с украинцами бомбардиры итальянских коллективов, по 2 – английских и немецких, по 1 бельгийских, испанских, сербских и французских. Четырежды пропускали по три мяча в матче от одного футболиста «Динамо» и «Шахтер», по разу - «Александрия», «Днепр», «Кривбасс», ЦСКА и «Черноморец».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все хет-трики в ворота украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
01.10.1975
|
Джорджо КИНАЛЬЯ
|
Лацио
|
КУ
|
1/32
|
Черноморец
|
3:0 (д)
|
02.03.1983
|
Ларс БАСТРУП
|
Гамбург
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
3:0 (г)
|
18.03.1998
|
Филиппо ИНДЗАГИ
|
Ювентус
|
ЛЧ
|
1/4
|
Динамо
|
4:1 (г)
|
28.09.2000
|
Виорел МОЛДОВАН
|
Нант
|
КУ
|
Р1
|
Кривбасс
|
5:0 (д)
|
25.10.2000
|
Клаудио ЛОПЕС
|
Лацио
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Шахтер
|
5:1 (д)
|
01.11.2001
|
Санди МАРТЕНС
|
Брюгге
|
КУ
|
Р2
|
ЦСКА
|
5:0 (д)
|
27.11.2007
|
Мирко ВУЧИНИЧ
|
Рома
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
4:1 (г)
|
08.11.2012
|
Эдинсон КАВАНИ*
|
Наполи
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
4:2 (д)
|
15.09.2015
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Реал
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
4:0 (д)
|
07.11.2018
|
Габриел ЖЕЗУС
|
Манчестер Сити
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
6:0 (д)
|
14.03.2019
|
Оливье ЖИРУ
|
Челси
|
ЛЕ
|
1/8
|
Динамо
|
5:0 (г)
|
03.11.2020
|
Алассан ПЛЕА
|
Боруссия М
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
6:0 (г)
|
31.07.2025
|
Йован МИЛОШЕВИЧ
|
Партизан
|
ЛК
|
КР2
|
Александрия
|
4:0 (д)
* покер.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций, ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; Р1 - первый раунд; Р2 - второй раунд; КР2 - второй квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зинедин считает, что награду хотя бы раз должен был выиграть Иньеста
Промоутер – о размерах Александра