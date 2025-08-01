Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч первого тура чемпионата Украины Верес – Динамо
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 18:53 |
333
0

Где смотреть онлайн матч первого тура чемпионата Украины Верес – Динамо

Поединок Премьер-лиги состоится 2 августа в 15:30 по киевскому времени

01 августа 2025, 18:53 |
333
0
Где смотреть онлайн матч первого тура чемпионата Украины Верес – Динамо
Коллаж Sport.ua. Верес Ровно – Динамо Киев

2 августа состоится матч первого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся ровенский «Верес» и киевское «Динамо».

Команды сыграют на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В прошлом сезоне «бело-синие» заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов. «Верес» разместился на девятой позиции в чемпионате Украины.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла перед стартом сезона подписала 14 новичков
Экс-игрок киевского Динамо продолжит карьеру в сербском Партизане
ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Футбол | 01 августа 2025, 18:04 6
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше

Бразильская пресса сообщает, что в торги по вингеру с «горняками» вступали «РБ Лейпциг» и «Болонья»

Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 01 августа 2025, 03:44 0
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»

Промоутер – о Джейке Поле

«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ
Футбол | 01.08.2025, 18:25
«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ
«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01.08.2025, 08:07
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Бокс | 01.08.2025, 06:08
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 69
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
01.08.2025, 08:48 2
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
30.07.2025, 23:11 3
Футбол
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
Йожеф САБО: «Скорости нет, ничего нет, просто ноль. Обидно»
30.07.2025, 18:46 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем