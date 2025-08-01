Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 18:37 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
516
0

ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол

Рух и Полтава обменялись голами

01 августа 2025, 18:37 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
516
0
ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол

Интересным получился старт матча 1-го тура УПЛ между Рухом и новичком элитного дивизиона Полтавой.

На 11-й минуте Рух вышел вперед после автогола защитника Евгения Мисюры, который срезал мяч в свои ворота. Однако вскоре после этого гости сравняли счет.

Исторический первый гол Полтавы в УПЛ забил Максим Марусич с пенальти.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла перед стартом сезона подписала 14 новичков
Хиберниан – Мидтьюлланд – 1:2. Видео голов и обзор матча
Где смотреть онлайн матч первого тура чемпионата Украины Верес – Динамо
Максим Марусич Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов видео голов и обзор Евгений Мисюра
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01 августа 2025, 09:49 2
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»

Промоутер – о размерах Александра

Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча
Футбол | 31 июля 2025, 21:05 1
Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча
Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча

Команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги конференций

Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Футбол | 01.08.2025, 17:29
Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 01.08.2025, 03:44
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Футбол | 01.08.2025, 19:07
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
01.08.2025, 06:08
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
30.07.2025, 23:11 3
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем