ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол

Интересным получился старт матча 1-го тура УПЛ между Рухом и новичком элитного дивизиона Полтавой.

На 11-й минуте Рух вышел вперед после автогола защитника Евгения Мисюры, который срезал мяч в свои ворота. Однако вскоре после этого гости сравняли счет.

Исторический первый гол Полтавы в УПЛ забил Максим Марусич с пенальти.