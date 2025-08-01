Украина. Премьер лига01 августа 2025, 18:37 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
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ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол
Рух и Полтава обменялись голами
01 августа 2025, 18:37 | Обновлено 01 августа 2025, 18:38
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Интересным получился старт матча 1-го тура УПЛ между Рухом и новичком элитного дивизиона Полтавой.
На 11-й минуте Рух вышел вперед после автогола защитника Евгения Мисюры, который срезал мяч в свои ворота. Однако вскоре после этого гости сравняли счет.
Исторический первый гол Полтавы в УПЛ забил Максим Марусич с пенальти.
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