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  4. Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 18:04 |
2515
6

Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше

Бразильская пресса сообщает, что в торги по вингеру с «горняками» вступали «РБ Лейпциг» и «Болонья»

01 августа 2025, 18:04 |
2515
6
Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
shakhtar.com. Кевин

Повышенный интерес к 22-летнему вингеру Кевину заставил руководство «Шахтера» установить сумму, с которой донецкий клуб готов начать вести торги по трансферу футболиста.

«Горняки» дали понять заинтересованным сторонам, что начать торговаться им стоит минимум с 45 миллионов евро.

Недавно «Шахтер» отклонил два предложения по Кевину на 30 миллионов евро от «РБ Лейпциг» и «Болоньи».

Контракт бразильского вингера с «горняками» действует до конца 2028 года.

На счету Кевина 55 матчей, 16 голов и 10 ассистов за «Шахтер».

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк трансферы УПЛ РБ Лейпциг трансферы Серии A трансферы Бундеслиги трансферы Болонья
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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Комментарии 6
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AK.228
Теперь уже 40-45 млн будут просить 
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+1
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New Zealander
Все по ділу
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0
pricolist
За 30 мільйонів вже нікого нормального не купиш, тому нехай дають більше за Кевіна 
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0
adidas777
Якщо за Судакова 40 мільйонів відхиляли, то за логікою за Кевіна мають розпочинати торги від 60 не меньше.
Але логіка не завжди присутня у наших менеджерів та президентів клубів.
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0
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