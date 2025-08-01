Украина. Премьер лига01 августа 2025, 18:04 |
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Шахтер отверг два предложения по Кевину на 30 млн. Хотят значительно больше
Бразильская пресса сообщает, что в торги по вингеру с «горняками» вступали «РБ Лейпциг» и «Болонья»
01 августа 2025, 18:04 |
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Повышенный интерес к 22-летнему вингеру Кевину заставил руководство «Шахтера» установить сумму, с которой донецкий клуб готов начать вести торги по трансферу футболиста.
«Горняки» дали понять заинтересованным сторонам, что начать торговаться им стоит минимум с 45 миллионов евро.
Недавно «Шахтер» отклонил два предложения по Кевину на 30 миллионов евро от «РБ Лейпциг» и «Болоньи».
Контракт бразильского вингера с «горняками» действует до конца 2028 года.
На счету Кевина 55 матчей, 16 голов и 10 ассистов за «Шахтер».
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