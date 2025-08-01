Новое поколение звезд. Список лучших голеадоров с 2020 года

Начиная с 2020 года, самым результативным бомбардиром мира стал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который в 317 матчах отличился 259 забитыми мячами.

Его ближайшим преследователем в этом списке стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 252 голами в 276 поединках. Ему также принадлежит лучший коэффициент забитых мячей на матч – 0,91.

Тройку лидеров замыкает польский игрок «Барселоны» Роберт Левандовски – 248 голов в 301 игре.

В верхнюю пятерку рейтинга также вошли португалец Криштиану Роналду («Аль-Наср», 292 М, 226 Г) и англичанин Гарри Кейн («Бавария», 316 М, 225 Г).

Легендарный аргентинец Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», расположился лишь на шестом месте (276 М, 189 Г).