Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новое поколение звезд. Список лучших голеадоров с 2020 года
Другие новости
01 августа 2025, 17:53 |
183
0

Новое поколение звезд. Список лучших голеадоров с 2020 года

Мбаппе и Холанд являются лидерами этого рейтинга

01 августа 2025, 17:53 |
183
0
Новое поколение звезд. Список лучших голеадоров с 2020 года
Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с 2020 года, самым результативным бомбардиром мира стал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который в 317 матчах отличился 259 забитыми мячами.

Его ближайшим преследователем в этом списке стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 252 голами в 276 поединках. Ему также принадлежит лучший коэффициент забитых мячей на матч – 0,91.

Тройку лидеров замыкает польский игрок «Барселоны» Роберт Левандовски – 248 голов в 301 игре.

В верхнюю пятерку рейтинга также вошли португалец Криштиану Роналду («Аль-Наср», 292 М, 226 Г) и англичанин Гарри Кейн («Бавария», 316 М, 225 Г).

Легендарный аргентинец Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», расположился лишь на шестом месте (276 М, 189 Г).

По теме:
Месси является мировым рекордсменом по количеству результативных действий
Месси и Роналду возглавляют интересный рейтинг бомбардиров
Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года
Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Роберт Левандовски Криштиану Роналду Гарри Кейн Лионель Месси бомбардиры статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01 августа 2025, 09:49 2
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»

Промоутер – о размерах Александра

Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Футбол | 31 июля 2025, 20:46 11
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба

Вратарь из страны-террориста вернулся на болота

УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 12:05
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 01.08.2025, 03:44
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ
Футбол | 01.08.2025, 18:25
«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ
«Критиковать не за что». Маркевич стал на защиту игрока Шахтера после ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Это будет стыдоба для украинского футбола»
30.07.2025, 23:11 3
Футбол
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
31.07.2025, 02:22
Бокс
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
31.07.2025, 06:23 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем