Новое поколение звезд. Список лучших голеадоров с 2020 года
Мбаппе и Холанд являются лидерами этого рейтинга
Начиная с 2020 года, самым результативным бомбардиром мира стал французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который в 317 матчах отличился 259 забитыми мячами.
Его ближайшим преследователем в этом списке стал норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 252 голами в 276 поединках. Ему также принадлежит лучший коэффициент забитых мячей на матч – 0,91.
Тройку лидеров замыкает польский игрок «Барселоны» Роберт Левандовски – 248 голов в 301 игре.
В верхнюю пятерку рейтинга также вошли португалец Криштиану Роналду («Аль-Наср», 292 М, 226 Г) и англичанин Гарри Кейн («Бавария», 316 М, 225 Г).
Легендарный аргентинец Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами», расположился лишь на шестом месте (276 М, 189 Г).
📊 Les meilleurs buteurs depuis 2020 pic.twitter.com/5cYGYaBJXP— PopFoot (@ThePopFoot) August 1, 2025
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