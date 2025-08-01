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Первая лига
Агробизнес
01.08.2025 16:00 – FT 2 : 0
Левый Берег
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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 18:20 | Обновлено 01 августа 2025, 18:30
550
0

Стартовал новый сезон Первой лиги. Все результаты первого игрового дня

Победы ЮКСА, Прикарпатья и Агробизнеса

01 августа 2025, 18:20 | Обновлено 01 августа 2025, 18:30
550
0
Стартовал новый сезон Первой лиги. Все результаты первого игрового дня
ФК Прикапатье

1 августа стартовал новый сезон Первой лиги. Игровой день состоял из трех матчей, в том числе с участием Левого Берега, который вылетел из УПЛ и неудачно начал чемпионат во втором по счету дивизионе.

Команда проиграла Агробизнесу. Отметим победы ЮКСА и Прикарпатья.

В сезоне 2025/26 в Первой лиге не будет разделения на две группы, чемпионат играется по стандартной системе в два круга.

Первая лига. 1-й тур

Агробизнес – Левый Берег 2:0
Голы: Войтиховский, 3, 26

ЮКСА – Подолье 1:0
Гол: Гонсалес Кастро, 37

Виктория – Прикарпатье 0:2
Голы: Хома, 33, 38

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Первая лига Украины Агробизнес Левый Берег Киев Прикарпатье Ивано-Франковск ЮКСА Тарасовка Подолье Хмельницкий Виктория Сумы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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