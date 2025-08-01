Стартовал новый сезон Первой лиги. Все результаты первого игрового дня
Победы ЮКСА, Прикарпатья и Агробизнеса
1 августа стартовал новый сезон Первой лиги. Игровой день состоял из трех матчей, в том числе с участием Левого Берега, который вылетел из УПЛ и неудачно начал чемпионат во втором по счету дивизионе.
Команда проиграла Агробизнесу. Отметим победы ЮКСА и Прикарпатья.
В сезоне 2025/26 в Первой лиге не будет разделения на две группы, чемпионат играется по стандартной системе в два круга.
Первая лига. 1-й тур
Агробизнес – Левый Берег 2:0
Голы: Войтиховский, 3, 26
ЮКСА – Подолье 1:0
Гол: Гонсалес Кастро, 37
Виктория – Прикарпатье 0:2
Голы: Хома, 33, 38
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