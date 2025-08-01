Стартовал новый сезон Первой лиги. Все результаты первого игрового дня

1 августа стартовал новый сезон Первой лиги. Игровой день состоял из трех матчей, в том числе с участием Левого Берега, который вылетел из УПЛ и неудачно начал чемпионат во втором по счету дивизионе.

Команда проиграла Агробизнесу. Отметим победы ЮКСА и Прикарпатья.

В сезоне 2025/26 в Первой лиге не будет разделения на две группы, чемпионат играется по стандартной системе в два круга.

Первая лига. 1-й тур

Агробизнес – Левый Берег 2:0

Голы: Войтиховский, 3, 26

ЮКСА – Подолье 1:0

Гол: Гонсалес Кастро, 37

Виктория – Прикарпатье 0:2

Голы: Хома, 33, 38