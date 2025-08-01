Украина. Премьер лига01 августа 2025, 17:20 | Обновлено 01 августа 2025, 17:27
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ВИДЕО. Колос забил второй. Ррапай снова отдал ассист, теперь на Теллеса
Дебют у Патрика ван Леувена не удался
01 августа 2025, 17:20 | Обновлено 01 августа 2025, 17:27
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1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.
Во втором тайме «Колос» превосходил соперника на каждом клочке поля
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На 71-й минуте Ррапай навесил в штрафную, где Элиас замкнул передачу головой.
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