ВИДЕО. Колос забил второй. Ррапай снова отдал ассист, теперь на Теллеса

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Во втором тайме «Колос» превосходил соперника на каждом клочке поля

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На 71-й минуте Ррапай навесил в штрафную, где Элиас замкнул передачу головой.