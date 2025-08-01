Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Колос забил второй. Ррапай снова отдал ассист, теперь на Теллеса
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 17:20 | Обновлено 01 августа 2025, 17:27
117
0

ВИДЕО. Колос забил второй. Ррапай снова отдал ассист, теперь на Теллеса

Дебют у Патрика ван Леувена не удался

01 августа 2025, 17:20 | Обновлено 01 августа 2025, 17:27
117
0
ВИДЕО. Колос забил второй. Ррапай снова отдал ассист, теперь на Теллеса
ФК Колос. Элиас Теллес

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Во втором тайме «Колос» превосходил соперника на каждом клочке поля

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 71-й минуте Ррапай навесил в штрафную, где Элиас замкнул передачу головой.

По теме:
ВИДЕО. В матче Первой лиги пенальти забит паненкой
Стандарты приносят 3 очка. Колосс минимально победил Кривбасс
Колос – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Элиас Теллес чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Колос - Кривбасс Патрик ван Леувен
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Бокс | 01 августа 2025, 08:07 5
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»

Турки – о Тиме Цзю

Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Футбол | 31 июля 2025, 20:46 11
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба

Вратарь из страны-террориста вернулся на болота

Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Футбол | 01.08.2025, 10:21
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Стало известно, какого игрока Туран никогда не отпустит из Шахтера
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Бокс | 01.08.2025, 05:14
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Динамо U-19 провело первый матч. Чемпион стартовал в новом сезоне
Футбол | 01.08.2025, 16:35
Динамо U-19 провело первый матч. Чемпион стартовал в новом сезоне
Динамо U-19 провело первый матч. Чемпион стартовал в новом сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
«Он несет с собой много денег». Эксперты – о возвращении Кличко в ринг
31.07.2025, 02:22
Бокс
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
31.07.2025, 20:54 20
Футбол
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем