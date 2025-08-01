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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 17:22 | Обновлено 01 августа 2025, 17:31
413
0

Матч с участием новичка УПЛ. Составы на игру Рух – Полтава

Второй матч сезона чемпионата Украины

01 августа 2025, 17:22 | Обновлено 01 августа 2025, 17:31
413
0
Матч с участием новичка УПЛ. Составы на игру Рух – Полтава
ФК Рух

В 18:00 начнется матч чемпионата Украины в рамках 1-го тура. Львовский Рух примет новичка сезона – команду Полтава.

Наставники определили стартовые составы.

Рух: Герета, Роман, Слюбик, Холод, Лях, Пидургский, Китела, Пастух, Притула, Алмазбеков, Фал

Полтава: Восконян, Бужин, Веремиенко, Мисюра, Кононов, Галенков, Плахтир, Хахлев, Одарюк, Марусич, Вивдич

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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