Сколько готов отдать Ливерпуль? Чемпион хочет топ-форварда

По информации Sky Sports, Ливерпуль, получив отказ от Ньюкасла по поводу трансфера Александера Исака, уже готовит второе предложение.

При этом действующего чемпиона не смутил тот факт, что Ньюкасл уже отказался от 120 миллионов фунтов и не стремится продавать шведа, пока не купит ему замену.

Ливерпуль надеется на сговорчивость, потому что сам Исак бойкотирует тренировки с Ньюкаслом и сейчас находится в Испании, требуя от руководства договориться о трансфере.

Сороки уже нашли замену – форварда Лейпцига Беньямина Шешко – но переговоры пока не продвигаются к договоренности, поэтому трансфер Исака стоит на месте.

При этом интерес к Шешко проявляет и Манчестер Юнайтед.