Украина. Премьер лига01 августа 2025, 15:59 |
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ВИДЕО. Бурда забил первый гол в новом сезоне УПЛ. Колос вышел вперед
1 августа стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги
01 августа 2025, 15:59 |
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1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.
Уже на 14-й минуте хозяева вышли вперед.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.
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