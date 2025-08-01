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  4. ВИДЕО. Бурда забил первый гол в новом сезоне УПЛ. Колос вышел вперед
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 15:59 |
161
0

ВИДЕО. Бурда забил первый гол в новом сезоне УПЛ. Колос вышел вперед

1 августа стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги

01 августа 2025, 15:59 |
161
0
ВИДЕО. Бурда забил первый гол в новом сезоне УПЛ. Колос вышел вперед
ФК Колос. Никита Бурда

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Уже на 14-й минуте хозяева вышли вперед.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Колос Ковалевка Колос - Кривбасс Никита Бурда
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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