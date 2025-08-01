ВИДЕО. Бурда забил первый гол в новом сезоне УПЛ. Колос вышел вперед

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Уже на 14-й минуте хозяева вышли вперед.

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Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.