Динамо U-19 провело первый матч. Чемпион стартовал в новом сезоне
Киевляне одержали скромную победу над Вересом
1 августа двумя матчами продолжился юношеский чемпионат Украины U-19. Действующий чемпион Динамо в первом туре скромно обыграло Верес со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Осипенко.
В другом матче дня ЛНЗ разобрался с Зарей.
Юношеский чемпионат Украины U-19
Заря – ЛНЗ 0:2
Голы: Лепский, 70, Хамко, 72
Верес – Динамо 0:1
Гол: Осипенко, 64
Динамо: 71. Суркис, 2. Рыбак, 4. Огородник (13. Коробов, 77), 34. Захарченко, 3. Дехтярь (23. Чалый, 86), 14. Ищенко (18. Озимай, 77), 28. Осипенко 8. Люсин, 30. Романюк (17. Гродзинский, 46), 11. Губенко, 19. Задорожный (15. Дикий, 63)
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