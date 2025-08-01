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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 16:35 | Обновлено 01 августа 2025, 17:25
1403
2

Динамо U-19 провело первый матч. Чемпион стартовал в новом сезоне

Киевляне одержали скромную победу над Вересом

01 августа 2025, 16:35 | Обновлено 01 августа 2025, 17:25
1403
2
Динамо U-19 провело первый матч. Чемпион стартовал в новом сезоне
ФК Динамо Киев

1 августа двумя матчами продолжился юношеский чемпионат Украины U-19. Действующий чемпион Динамо в первом туре скромно обыграло Верес со счетом 1:0 благодаря голу Кирилла Осипенко.

В другом матче дня ЛНЗ разобрался с Зарей.

Юношеский чемпионат Украины U-19

Заря – ЛНЗ 0:2
Голы: Лепский, 70, Хамко, 72

Верес – Динамо 0:1
Гол: Осипенко, 64

Динамо: 71. Суркис, 2. Рыбак, 4. Огородник (13. Коробов, 77), 34. Захарченко, 3. Дехтярь (23. Чалый, 86), 14. Ищенко (18. Озимай, 77), 28. Осипенко 8. Люсин, 30. Романюк (17. Гродзинский, 46), 11. Губенко, 19. Задорожный (15. Дикий, 63)

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
На 2 третини - літні переможці U-17.
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+1
DK2025
Ну да, совсем другая команда. Можно сказать, Костюк с нуля начинает. Ему не привыкать
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0
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