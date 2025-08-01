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  4. Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 августа 2025, 15:36 |
482
0

Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале

01 августа 2025, 15:36 |
482
0
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анны Калинской (WTA 31). Поединок состоится четвертым запуском на Rogers после игры Бенчич – Мухова. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Эммы Радукану.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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