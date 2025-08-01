Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Монреале
В ночь на 2 августа первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/16 финала украинка сыграет против «нейтралки» Анны Калинской (WTA 31). Поединок состоится четвертым запуском на Rogers после игры Бенчич – Мухова. Ориентировочное время начала матча – 02:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.
Победительница противостояния в четвертом раунде поборется либо против Аманды Анисимовой, либо против Эммы Радукану.
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