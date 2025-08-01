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  4. Экс-арбитр ФИФА: «Претензии тренера Александрии к судье – безосновательны»
Лига конференций
01 августа 2025, 15:21 |
728
0

Экс-арбитр ФИФА: «Претензии тренера Александрии к судье – безосновательны»

Мирослав Ступар – об удалении игрока Александрии

01 августа 2025, 15:21 |
728
0
Экс-арбитр ФИФА: «Претензии тренера Александрии к судье – безосновательны»
Мирослав Ступар

После разгромного поражения в ответном матче квалификации Лиги конференций от «Партизана» – 0:4 главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко остался недоволен действиями судейской бригады из Армении, в частности, сомнительным удалением игрока «горожан», которое повлияло на дальнейший ход событий на поле.

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал этот эпизод с красной карточкой центрбеку Беиратши.

«По удалению не может быть никаких вопросов. Оно справедливо, ведь нападающий хозяев, обыграв визави, имел возможность забить гол. Защитник гостей пытался выбить мяч, но попал по ноге серба. Нарушение – очевидное.

А Нестеренку следует сосредоточиться на игре своих подопечных, которых снова подвела реализация. Ведь забей Безерра на 5 минуте с выгодной позиции, то все могло в Белграде сложиться иначе».

Ранее главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко прокомментировал разгромное поражение от «Партизана» (0:4) в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

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Партизан Белград Александрия Лига конференций Мирослав Ступар судейство инсайд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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