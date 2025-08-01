УПЛ на старте. Стали известны стартовые составы Колоса и Кривбасса
1 августа в 15:30 по киевскому времени стартует новый сезон УПЛ
1 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Колос» из Ковалевки и «Кривбасс» Кривой Рог.
Матч начнется в 15:30 по Киеву на стадионе «Колос» в Ковалевке.
«Кривбасс» в прошлом сезоне остался без еврокубков. Тогда подопечным покинувшего клуб после завершения чемпионата Юрия Вернидуба не хватило двух очков до четвертой строчки.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Колос» завершал чемпионат на подъеме. Команда набрала очень много важных очков, в частности, победила донецкий «Шахтер» и завершила чемпионат на 10-й позиции.
Главные тренеры определились с основными составами команд.
Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Теллес, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Климчук, Алефиренко
Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац, Шевченко, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Мендоза, Карлос Паркано
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Свен Ульрайх сообщил, что его ребенок боролся с тяжелой болезнью
Зинедин считает, что награду хотя бы раз должен был выиграть Иньеста