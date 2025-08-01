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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 14:30 | Обновлено 01 августа 2025, 14:41
553
0

УПЛ на старте. Стали известны стартовые составы Колоса и Кривбасса

1 августа в 15:30 по киевскому времени стартует новый сезон УПЛ

01 августа 2025, 14:30 | Обновлено 01 августа 2025, 14:41
553
0
УПЛ на старте. Стали известны стартовые составы Колоса и Кривбасса
ФК Колос

1 августа в матче 1-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Колос» из Ковалевки и «Кривбасс» Кривой Рог.

Матч начнется в 15:30 по Киеву на стадионе «Колос» в Ковалевке.

«Кривбасс» в прошлом сезоне остался без еврокубков. Тогда подопечным покинувшего клуб после завершения чемпионата Юрия Вернидуба не хватило двух очков до четвертой строчки.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Колос» завершал чемпионат на подъеме. Команда набрала очень много важных очков, в частности, победила донецкий «Шахтер» и завершила чемпионат на 10-й позиции.

Главные тренеры определились с основными составами команд.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бурда, Козик, Теллес, Гагнидзе, Ррапай, Гусол, Климчук, Алефиренко

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац, Шевченко, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Мендоза, Карлос Паркано

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Кривбасс Кривой Рог Колос - Кривбасс Колос Ковалевка стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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