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Лига конференций
01 августа 2025, 13:57 | Обновлено 01 августа 2025, 14:08
358
0

Александрия установила украинский антирекорд в еврокубках

Безвыигрышная серия черно-желто-зеленых в еврокубках достигла 10 матчей

01 августа 2025, 13:57 | Обновлено 01 августа 2025, 14:08
358
0
Александрия установила украинский антирекорд в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«Александрия», уступив в гостях «Партизану» (0:4), продлила свою безвыигрышную серию в еврокубках до 10 матчей (4 ничьи и 6 поражений). И тем самым установила новый украинский антирекорд. Единственную до сего времени викторию на международной арене александрийцы отпраздновали 3 августа 2017 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они дома взяли верх над румынской «Астрой» – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

10* (=4-6)

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

9 (=1-8)

Динамо

17.08.2022

Бенфика

0:2 (д)

17.08.2023

Арис

2:1 (д)

9 (=2-7)

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

9 (=2-7)

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (д)

27.07.2022

Фенербахче

2:1 (г)

9 (=2-7)

Динамо

21.08.2024

Зальцбург

0:2 (д)

30.01.2025

РФШ

1:0 (д)

9* (=4-5)

Днепр-1

03.11.2022

АЗ

1:2 (г)

8 (=3-5)

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8* (=0-8)

Кривбасс

16.09.1999

Парма

2:3 (г)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба Sport.ua
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