Александрия установила украинский антирекорд в еврокубках
Безвыигрышная серия черно-желто-зеленых в еврокубках достигла 10 матчей
«Александрия», уступив в гостях «Партизану» (0:4), продлила свою безвыигрышную серию в еврокубках до 10 матчей (4 ничьи и 6 поражений). И тем самым установила новый украинский антирекорд. Единственную до сего времени викторию на международной арене александрийцы отпраздновали 3 августа 2017 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они дома взяли верх над румынской «Астрой» – 1:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
10* (=4-6)
|
Александрия
|
17.08.2017
|
БАТЭ
|
1:1 (г)
|
|
|
|
9 (=1-8)
|
Динамо
|
17.08.2022
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
17.08.2023
|
Арис
|
2:1 (д)
|
9 (=2-7)
|
Заря
|
20.08.2015
|
Легия
|
0:1 (д)
|
28.09.2017
|
Атлетик
|
1:0 (г)
|
9 (=2-7)
|
Динамо
|
11.03.2021
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
27.07.2022
|
Фенербахче
|
2:1 (г)
|
9 (=2-7)
|
Динамо
|
21.08.2024
|
Зальцбург
|
0:2 (д)
|
30.01.2025
|
РФШ
|
1:0 (д)
|
9* (=4-5)
|
Днепр-1
|
03.11.2022
|
АЗ
|
1:2 (г)
|
|
|
|
8 (=3-5)
|
Карпаты
|
19.08.2010
|
Галатасарай
|
2:2 (г)
|
28.07.2011
|
Сент-Патрикс
|
2:0 (д)
|
8* (=0-8)
|
Кривбасс
|
16.09.1999
|
Парма
|
2:3 (г)
|
|
|
* серия не закончена.
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