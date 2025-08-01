Александрия установила украинский антирекорд в еврокубках

«Александрия», уступив в гостях «Партизану» (0:4), продлила свою безвыигрышную серию в еврокубках до 10 матчей (4 ничьи и 6 поражений). И тем самым установила новый украинский антирекорд. Единственную до сего времени викторию на международной арене александрийцы отпраздновали 3 августа 2017 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы они дома взяли верх над румынской «Астрой» – 1:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 10* (=4-6) Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 9 (=1-8) Динамо 17.08.2022 Бенфика 0:2 (д) 17.08.2023 Арис 2:1 (д) 9 (=2-7) Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 9 (=2-7) Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (д) 27.07.2022 Фенербахче 2:1 (г) 9 (=2-7) Динамо 21.08.2024 Зальцбург 0:2 (д) 30.01.2025 РФШ 1:0 (д) 9* (=4-5) Днепр-1 03.11.2022 АЗ 1:2 (г) 8 (=3-5) Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* (=0-8) Кривбасс 16.09.1999 Парма 2:3 (г)

* серия не закончена.