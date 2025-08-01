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  4. Бартулович отреагировал на демарш форварда: «Ничего не знаю»
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 14:09 | Обновлено 01 августа 2025, 14:40
712
1

Бартулович отреагировал на демарш форварда: «Ничего не знаю»

Коуч Металлиста 1925 заявил, что не знает подробностей демарша Алексея Сидорова

01 августа 2025, 14:09 | Обновлено 01 августа 2025, 14:40
712
1
Бартулович отреагировал на демарш форварда: «Ничего не знаю»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович отреагировал на демарш украинского форварда Алексея Сидорова, незаконно уехавшего из Украины.

- Хочу спросить об Алексее Сидорове, о котором стало известно, что он покинул Украину без ведома клуба. Как сейчас эта ситуация развивается. И развивается ли вообще?

– Сидоров был с «Колосом» на собрании. Он не договорился, не знаю, какая там ситуация. Он тренировался с U-19, потом просто уехал за границу и все. Я больше ничего не знаю, – сказал Младен.

Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за Колос из Ковалевки. За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что дебютант УПЛ арендовал полузащитника Металлиста 1925

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Алексей Сидоров Младен Бартулович Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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Не хоче на м'ясо? Встиг ухильнутися? Таких мільйони, що тут базікати?
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