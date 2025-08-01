Бартулович отреагировал на демарш форварда: «Ничего не знаю»
Коуч Металлиста 1925 заявил, что не знает подробностей демарша Алексея Сидорова
Главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович отреагировал на демарш украинского форварда Алексея Сидорова, незаконно уехавшего из Украины.
- Хочу спросить об Алексее Сидорове, о котором стало известно, что он покинул Украину без ведома клуба. Как сейчас эта ситуация развивается. И развивается ли вообще?
– Сидоров был с «Колосом» на собрании. Он не договорился, не знаю, какая там ситуация. Он тренировался с U-19, потом просто уехал за границу и все. Я больше ничего не знаю, – сказал Младен.
Вторую часть сезона 2024/25 Сидоров играл за Колос из Ковалевки. За команду Руслана Костышина форвард провел девять матчей и забил два гола.
Ранее сообщалось, что дебютант УПЛ арендовал полузащитника Металлиста 1925
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