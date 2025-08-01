Юрий ВИРТ: «Результаты наших клубов в еврокубках – закономерны»

Бывший игрок национальной сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашних матчах наших команд в еврокубках:

– «Шахтер» еще в первом матче квалификации Лиги Европы поймал кураж и вчера, как говорится, на одном дыхании снова деклассировал «Бешикташ». Я не заметил, каким образом турецкий клуб собирался вернуть интригу после домашнего поражения. Потому что преимущество «горняков» ощущалось во всех компонентах.

– Тогда уточните, как стамбульцам нужно было действовать, чтобы добиться перелома?

– Пытаться забить быстрый гол, нужно было прессинговать, действовать в атаке значительно агрессивнее. Создалось впечатление, что гости рассчитывали преимущественно на индивидуальное мастерство своих лидеров, но с «горняками» это не проходит. Тем более, что «Шахтер» прибавил в отборе, более организованно защищается. На что дончанам обратить внимание? На реализацию, пока они растрачивают много голевых моментов. А дальше соперники будут серьезнее.

– По вашему мнению, результаты матчей с участием наших команд в квалификации Лиги конференций были справедливыми?

– Думаю, что да. «Полесье» уверенно деклассировало ФК «Санта Колома», доказав случайность поражения на прошлой неделе. В Словакии подопечные не настроились как следует, а в Андорре уже все были максимально сконцентрированы и все быстро стало на свои места. Хотя выводы из того сенсационного поражения в первом матче нужно обязательно сделать, потому что игра полищуков еще не производит целостного впечатления.

К сожалению, разочаровала «Александрия», которая снова не сумела дать бой молодежи «Партизана».

– Но после финального свистка в Белграде руководитель «горожан» Кирилл Нестеренко раскритиковал арбитра, который уже в дебюте безосновательно удалив защитника гостей и сломал игру его команды.

– Это все эмоции, Нестеренку как-то нужно было объяснить провал. Я считаю, что удаление было, а после пропущенного в дебюте мяча «горожане» уже были обречены. Они сами виноваты, потому что нужно было забивать в первом матче. В футболе главное – голы.

– Как Вы оцениваете шансы «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, «Шахтера» – в Лиге Европы и «Полесья» в Лиге конференций, пройти дальше?

– Как довольно высокие. Тем более, что наши команды с каждым матчем добавляют.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок «Шахтера» рассказал о победе «Полесья» в ЛК.