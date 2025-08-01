Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матчи ЛК в Сплите и Белграде собрали наибольшее количество зрителей
Лига конференций
01 августа 2025, 13:28 |
213
0

Матчи ЛК в Сплите и Белграде собрали наибольшее количество зрителей

За матчем «Партизана» и «Александрии» наблюдали более 27 тысяч болельщиков

01 августа 2025, 13:28 |
213
0
Матчи ЛК в Сплите и Белграде собрали наибольшее количество зрителей
ФК Хайдук

Завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Матч в Белграде между Партизаном и Александрией собрал на трибунах стадиона 27 775 зрителей. Он стал вторым по посещаемости среди всех поединков турнира 29-31 июля.

Рекордным среди ответных матчей стал поединок в Сплите между «Хайдуком» и «Зирой» – его посетили 30 086 зрителей.

Посещаемость матчей Лиги конференций 29-31 июля (самые высокие показатели)

  • 30 086: Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)
  • 27 775: Партизан (Сербия) – Александрия (Украина)
  • 20 815: Брондбю (Дания) – ХБ (Фарерские острова)
  • 19 640: Университета (Румыния) – Сараево (Босния и Герцеговина)
  • 17 235: Спарта (Чехия) – Актобе (Казахстан)
  • 16 374: АИК (Швеция) – Пайде (Эстония)
  • 16 217: Рапид (Австрия) – Дечич (Черногория)
  • 16 128: Ягеллония (Польша) – Нови Пазар (Сербия)
  • 14 897: Арис (Греция) – Араз (Азербайджан)
  • 13 057: АЗ (Нидерланды) – Ильвес (Финляндия)
  • 12 842: Шарлеруа (Бельгия) – Гаммарбю (Швеция)
По теме:
Александрия установила украинский антирекорд в еврокубках
Роман ГРИГОРЧУК: «Победа Полесья? Все было именно так, как мы и ожидали»
Юрий ВИРТ: «Результаты наших клубов в еврокубках – закономерны»
Партизан Белград Александрия Хайдук Сплит Зира болельщики статистика Лига конференций
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Бокс | 01 августа 2025, 09:49 1
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»

Промоутер – о размерах Александра

Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Бокс | 01 августа 2025, 08:48 2
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»

«Цыганский король» – о возможном мегафайте с Джошуа

Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Футбол | 31.07.2025, 22:59
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 09:05
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги
Футбол | 01.08.2025, 13:48
Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги
Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 4
Футбол
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем