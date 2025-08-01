Матчи ЛК в Сплите и Белграде собрали наибольшее количество зрителей
За матчем «Партизана» и «Александрии» наблюдали более 27 тысяч болельщиков
Завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Матч в Белграде между Партизаном и Александрией собрал на трибунах стадиона 27 775 зрителей. Он стал вторым по посещаемости среди всех поединков турнира 29-31 июля.
Рекордным среди ответных матчей стал поединок в Сплите между «Хайдуком» и «Зирой» – его посетили 30 086 зрителей.
Посещаемость матчей Лиги конференций 29-31 июля (самые высокие показатели)
- 30 086: Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)
- 27 775: Партизан (Сербия) – Александрия (Украина)
- 20 815: Брондбю (Дания) – ХБ (Фарерские острова)
- 19 640: Университета (Румыния) – Сараево (Босния и Герцеговина)
- 17 235: Спарта (Чехия) – Актобе (Казахстан)
- 16 374: АИК (Швеция) – Пайде (Эстония)
- 16 217: Рапид (Австрия) – Дечич (Черногория)
- 16 128: Ягеллония (Польша) – Нови Пазар (Сербия)
- 14 897: Арис (Греция) – Араз (Азербайджан)
- 13 057: АЗ (Нидерланды) – Ильвес (Финляндия)
- 12 842: Шарлеруа (Бельгия) – Гаммарбю (Швеция)
Highest attendances in 🟢 UECL Q2 return legs (29-31 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2025
30,086 🇭🇷 Hajduk Split - 🇦🇿 Zire
27,775 🇷🇸 Partizan - 🇺🇦 Olexandriya
20,815 🇩🇰 Brøndby - 🇫🇴 HB
19,640 🇷🇴 Univ Craiova - 🇧🇦 Sarajevo
17,235 🇨🇿 Sparta - 🇰🇿 Aktobe
16,374 🇸🇪 AIK - 🇪🇪 Paide
16,217 🇦🇹 Rapid - 🇲🇪 Dečić
16,128…
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