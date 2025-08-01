Матчи ЛК в Сплите и Белграде собрали наибольшее количество зрителей

Завершились ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Матч в Белграде между Партизаном и Александрией собрал на трибунах стадиона 27 775 зрителей. Он стал вторым по посещаемости среди всех поединков турнира 29-31 июля.

Рекордным среди ответных матчей стал поединок в Сплите между «Хайдуком» и «Зирой» – его посетили 30 086 зрителей.

Посещаемость матчей Лиги конференций 29-31 июля (самые высокие показатели)

30 086: Хайдук (Хорватия) – Зира (Азербайджан)

27 775: Партизан (Сербия) – Александрия (Украина)

20 815: Брондбю (Дания) – ХБ (Фарерские острова)

19 640: Университета (Румыния) – Сараево (Босния и Герцеговина)

17 235: Спарта (Чехия) – Актобе (Казахстан)

16 374: АИК (Швеция) – Пайде (Эстония)

16 217: Рапид (Австрия) – Дечич (Черногория)

16 128: Ягеллония (Польша) – Нови Пазар (Сербия)

14 897: Арис (Греция) – Араз (Азербайджан)

13 057: АЗ (Нидерланды) – Ильвес (Финляндия)

12 842: Шарлеруа (Бельгия) – Гаммарбю (Швеция)