«Сыграли лучшие игры за два года». Реакция фанов на победу Шахтера
Команда Арды Турана выбила «Бешикташ» из Лиги Европы
«Шахтер» провел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана со счетом 2:0 обыграли «Бешикташ».
В первом матче «Шахтер» также обыграл «Бешикташ». Общий счет по сумме двух матчей – 6:2 в пользу «Шахтера». В следующем раунде квалификации «горняки» сыграют с греческим «Панатинаикосом».
Далеко не все болельщики верили, что «Шахтер» сможет пройти «Бешикташ». Теперь фаны настроены более оптимистично.
АПЛ | адреналін, пристрасть, лідерство: Нет, ну если «Бешикташ» так смело прошли, то теперь точно должны идти дальше)
SenDi: Ну насиловать все 90 минут Бешикташ это всегда приятно.
Vladyslav: Каким же Пушич всё таки физруком был. Команда за месяц с новым тренером успела так подготовиться, что сыграла две лучшие игры за последние два года.
Marfa Korotkova: «Шахтер» – новые чемпионы Украины?
Тарас: Уверенно, но могли бы лучше. Слишком много брака и нужно повышать реализацию. В любом случае, спасибо за игру!
Максим Ильин: Браво Арда, никто не ожидал, а турок проходим с лёгкостью.
Y.Shamanskyi: Арда за месяц изменил Шахтер до неузнаваемости.
SilverFox: Судаков с каждым матчем затухает. Все на ближнего или назад. И как то он медленно двигается, так и Бондаренко догонит.
#Vov@: Так ну Панатинаикос должны проходить, раз Бешикташ прошли.
Женя: Все равно есть нюансы над которыми нужно работать.
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