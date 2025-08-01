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Лига Европы
01 августа 2025, 13:34 |
486
0

«Сыграли лучшие игры за два года». Реакция фанов на победу Шахтера

Команда Арды Турана выбила «Бешикташ» из Лиги Европы

01 августа 2025, 13:34 |
486
0
«Сыграли лучшие игры за два года». Реакция фанов на победу Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» провел ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана со счетом 2:0 обыграли «Бешикташ».

В первом матче «Шахтер» также обыграл «Бешикташ». Общий счет по сумме двух матчей – 6:2 в пользу «Шахтера». В следующем раунде квалификации «горняки» сыграют с греческим «Панатинаикосом».

Далеко не все болельщики верили, что «Шахтер» сможет пройти «Бешикташ». Теперь фаны настроены более оптимистично.

АПЛ | адреналін, пристрасть, лідерство: Нет, ну если «Бешикташ» так смело прошли, то теперь точно должны идти дальше)

SenDi: Ну насиловать все 90 минут Бешикташ это всегда приятно.

Vladyslav: Каким же Пушич всё таки физруком был. Команда за месяц с новым тренером успела так подготовиться, что сыграла две лучшие игры за последние два года.

Marfa Korotkova: «Шахтер» – новые чемпионы Украины?

Тарас: Уверенно, но могли бы лучше. Слишком много брака и нужно повышать реализацию. В любом случае, спасибо за игру!

Максим Ильин: Браво Арда, никто не ожидал, а турок проходим с лёгкостью.

Y.Shamanskyi: Арда за месяц изменил Шахтер до неузнаваемости.

SilverFox: Судаков с каждым матчем затухает. Все на ближнего или назад. И как то он медленно двигается, так и Бондаренко догонит.

#Vov@: Так ну Панатинаикос должны проходить, раз Бешикташ прошли.

Женя: Все равно есть нюансы над которыми нужно работать.

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реакция болельщиков Лига Европы Шахтер - Бешикташ Бешикташ Арда Туран Шахтер Донецк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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