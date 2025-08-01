Сколько зрителей собрал матч Шахтер – Бешикташ в Кракове?
Каким был самый посещаемый матч Лиги Европы 31 июля?
Вчера состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Наиболее посещаемым из восьми поединков был матч между «Утрехтом» и «Шерифом» – 21 611 зрителей.
Домашний матч «Шахтера» в Кракове против «Бешикташа» собрал на трибунах 12 828 болельщиков.
Посещаемость матчей Лиги Европы 31 июля
- 21 611: Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова)
- 20 226: Легия (Польша) – Баник (Чехия)
- 19 536: Хайберниан (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания)
- 16 771: Брага (Португалия) – Левски (Болгария)
- 12 828: Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция)
- 8 564: ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария)
- 4 108: АЕК (Кипр) – Целе (Словения)
- 4 016: Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
🏟️ Attendances in 🟠 UEL Q2 return legs (31 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 1, 2025
21,611 🇳🇱 Utrecht - 🇲🇩 Sheriff
20,226 🇵🇱 Legia - 🇨🇿 Banik
19,536 🏴 Hibernian - 🇩🇰 Midtjylland
16,771 🇵🇹 Braga - 🇧🇬 Levski
12,828 🇺🇦 Shakhtar - 🇹🇷 Beşiktaş
8,564 🇷🇴 CFR Cluj - 🇨🇭 Lugano
4,108 🇨🇾 AEK Larnaca - 🇸🇮 Celje
4,016 🇸🇪…
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