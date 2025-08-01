Сколько зрителей собрал матч Шахтер – Бешикташ в Кракове?

Вчера состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Наиболее посещаемым из восьми поединков был матч между «Утрехтом» и «Шерифом» – 21 611 зрителей.

Домашний матч «Шахтера» в Кракове против «Бешикташа» собрал на трибунах 12 828 болельщиков.

Посещаемость матчей Лиги Европы 31 июля

21 611: Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова)

20 226: Легия (Польша) – Баник (Чехия)

19 536: Хайберниан (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания)

16 771: Брага (Португалия) – Левски (Болгария)

12 828: Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция)

8 564: ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария)

4 108: АЕК (Кипр) – Целе (Словения)

4 016: Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)