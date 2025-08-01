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  4. Сколько зрителей собрал матч Шахтер – Бешикташ в Кракове?
Лига чемпионов
01 августа 2025, 13:15 |
953
0

Сколько зрителей собрал матч Шахтер – Бешикташ в Кракове?

Каким был самый посещаемый матч Лиги Европы 31 июля?

01 августа 2025, 13:15 |
953
0
Сколько зрителей собрал матч Шахтер – Бешикташ в Кракове?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Наиболее посещаемым из восьми поединков был матч между «Утрехтом» и «Шерифом» – 21 611 зрителей.

Домашний матч «Шахтера» в Кракове против «Бешикташа» собрал на трибунах 12 828 болельщиков.

Посещаемость матчей Лиги Европы 31 июля

  • 21 611: Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова)
  • 20 226: Легия (Польша) – Баник (Чехия)
  • 19 536: Хайберниан (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания)
  • 16 771: Брага (Португалия) – Левски (Болгария)
  • 12 828: Шахтер (Украина) – Бешикташ (Турция)
  • 8 564: ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария)
  • 4 108: АЕК (Кипр) – Целе (Словения)
  • 4 016: Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия)
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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк статистика Бешикташ - Шахтер болельщики Утрехт Шериф Тирасполь
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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