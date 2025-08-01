Старт сезона УПЛ: некоторых не знаем, а некоторых и не узнаем

В первый день августа поединком между «Колосом» и «Кривбассом» стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Очень бы хотелось, чтобы новый чемпионат был бы как минимум не менее интересным, чем предыдущий. А еще очень хочется, чтобы новый сезон УПЛ финишировал в условиях мира на нашей земле.

А пока что – подробно о кадровом ресурсе каждой команды нашей футбольной элиты.

Верес

В минувшем чемпионате «народный клуб» впервые за несколько сезонов не участвовал в «лотерее» под названием «переходные матчи». Команда Олега Шандрука заблаговременно решила все свои турнирные задачи. Настолько заблаговременно, что позволила себе откровенно валять дурака в оставшихся турах.

Тем не менее, тогда, на финише минувшего сезона, казалось, что «Верес» не только сохранит своих лучших игроков, но и усилится в летнее межсезонье. Во всяком случае, руководство ровненского клуба не раз и не два заявляло об амбициозных планах.

Однако в нынешнее межсезонье «красно-черные» претерпели очень серьезные изменения. И не обязательно в лучшую сторону.

Однако неизменным остается наставник «Вереса» – Олег Шандрук. За несколько дней до старта сезона он достаточно уклончиво ответил на вопрос о прогрессе его команды. Мол, на все дадут ответ официальные матчи.

К этому сложно что-либо добавить.

А вот относительно кадрового потенциала команды, ситуация следующая. Покинул команду ее капитан Руслан Степанюк. По какой причине, до сих пор не понятно. Решил повесить бутсы на гвоздь голкипер Богдан Когут. Защитник Евгений Шевченко перебрался в «Оболонь». Еще один оборонец – Василий Гакман – оказался в «Буковине».

Главная потеря «красно-черных» – уход в «Полесье» нападающего Николая Гайдучика. За этот трансфер «Верес» получил 260 тысяч евро. Также в «Полесье» вернулся форвард Венделл, который был в ровненской команде в аренде. Покинул Ровно и Луан Кампос: завершился срок его аренды.

Еще одна ощутимая потеря «народного клуба» – уход в «Буковину» полузащитника Виталия Дахновского.

«Верес» пополнил свои ряды сразу несколькими легионерами. В команду вернулся из аренды Марко Мрвальевич. Ряды «Вереса» пополнили Кай Ципот, Алаги Уолли, Константинос Стамулис. Из известных фамилий – Денис Ндукве из «Ворсклы».

Из отечественных футболистов игроками «Вереса» стали Сергей Стень, Виталий Бойко и Валентин Горох.

Динамо

Чемпион не проявлял активности на трансферном рынке. В принципе, с одной стороны, и особой надобности в этом не было, ведь по меркам УПЛ «Динамо» укомплектовано весьма неплохо. Но с другой – «бело-синие» в который уже раз пытались найти нового центрального защитника и вингера, но с этим не срослось.

В свою очередь, не срослось и с уходом Ваната. В СМИ время от времени появлялась информация о заинтересованности зарубежных клубов (в большинстве своем британских) в услугах Влада, но пока что главный динамовский бомбардир на месте.

Не отпустило «Динамо» и полузащитника Александра Яцыка, которым вроде бы интересовался «Металлист 1925». Якобы харьковчане предлагали «бело-синим» за этого игрока три миллиона евро, но «Динамо» якобы ответило отказом.

А Яцык, кстати, вернулся в «Динамо» из аренды (был в «Заре»).

Собственно, практически все динамовские новобранцы нынешнего межсезонья – и не новобранцы вовсе, а вернувшиеся из других клубов, за которые выступали на арендных засадах.

Кроме Яцыка, в «Динамо» вернулись: Алексей Гусев, Джастин Лонвейк, Решат Рамадани, Эрик Рамирес, Витиньо, Анхель Торрес. И даже Владислав Супряга.

ФК Динамо. Владислав Супряга (на переднем плане)

Кстати, на межсезонных сборах наставник «бело-синих» Александр Шовковский наигрывал Супрягу на месте левого вингера.

Исходящих трансферов в «Динамо» тоже мало. Навин Малыш отправился в очередную аренду: в этот раз в «Зарю». Туда же отбыл и Артем Слесарь.

А вот Артема Царенко и Максима Дячука отдали в аренду в польскую «Лехию».

В качестве свободного агента покинул команду Валерий Лучкевич.

Эпицентр

Абсолютный новичок элитного отечественного дивизиона. Для того, чтобы этой команде пробиться в УПЛ, понадобилось всего шесть лет (клуб был основан в 2019 году).

До 2022-го «Эпицентр» представлял Дунаевцы, сейчас делегирует в чемпионат Украины Каменец-Подольский.

Команда Сергея Нагорняка без сучка и задоринки прошла чемпионат Первой лиги минувшего сезона. Уже в начале мая, после пятого тура чемпионской группы Первой лиги, в которой «Эпицентр» одержал победу, команда стала недосягаемой для преследователей и повысилась в классе.

Еще тогда, на финишном отрезке минувшего сезона, наставник команды Нагорняк заявил, что, мол, если новые лица в коллективе и будут, то в любом случае трансферы на вход не будут иметь массового характера. По его словам, костяк у команды уже сформирован, и футболисты, которые добыли путевку в УПЛ, как минимум заслуживают там сыграть.

В принципе, слова Нагорняка не разошлись с делом: «Эпицентр» провел весьма острожную трансферную кампанию.

Главной потерей каменец-подольского коллектива можно считать уход в ЛНЗ форварда Даниила Кравчука (на правах свободного агента).

Однако замена Кравчуку весьма оперативная и достойная. «Эпицентр» подписал бывшего форварда «Шахтера» Андрея Борячука, который в минувшем сезоне защищал цвета «Металлиста 1925». Этот нападающий достался «Эпицентру» бесплатно.

ФК ЛНЗ. Андрей Борячук

Также обращает на себя внимание приход в команду Дениса Янакова из «Черноморца». Остальные новички – менее известные: Вадим Сидун, Нил Кох и Хоакинет.

Кроме Кравчука, команду покинули Александр Жмуйда, Никита Полюлях и Максим Процив.

Заря

Концовка минувшего сезона луганской команде удалась. «Заря» не претендовала на участие в еврокубках, однако и в аутсайдерских разборках не участвовала.

Свою игру луганская команда «нащупала» благодаря не в последнюю очередь исполняющему обязанности наставника – Младену Бартуловичу.

Он пришел в команду летом 2023 года, и поочередно входил в тренерский штаб Лалатовича, Кривенцова и Коваля. А затем и сам попробовал «порулить». Вышло неплохо.

Руководство «Зари» намеревалось продлить истекающий в конце июня контракт с Бартуловичем, обещало сделать его «полноценным» тренером, однако Младен не согласился. Он принял предложение «Металлиста 1925». По слухам, харьковский клуб предложил Бартуловичу в несколько раз выше зарплату.

А новым главным тренером «Зари» стал ее «старый» главный тренер – Виктор Скрипник. С именем этого специалиста ассоциируются былые достижения луганчан. Интересно, что последним клубом Скрипника был тоже «Металлист 1925».

Главным трансфером «Зари» можно считать переход многолетнего лидера защиты «Ворсклы» Игоря Пердуты.

Кроме этого приобретения, обращает на себя внимание появление в «Заре» очередного динамовского «десанта» – Навин Малыш, Роман Саленко, Артем Слесарь и Дмитрий Кремчанин.

ФК Заря. Роман Саленко

Главная потеря – уход в качестве свободного агента в «Металлист 1925» Дениса Антюха. Покинул команду и голкипер Денис Мацапура, перешедший в «Колос». Алексей Хахлев перебрался в «Полтаву», а Яцык и Супряга вернулись в «Динамо».

Ну, а главным несостоявшимся трансфером «Зари» можно считать защитника Джордана: несмотря на постоянные слухи о возможном уходе из команды, бразилец пока остается.

Карпаты

В этот раз «зелено-белый» львовский клуб не взрывал информационное пространство россказнями о слиянии с «желто-черным» львовским клубом. Да и резких движений «Карпаты» в этот раз тоже не делали. Все было сделано на протяжении минувшего сезона.

Тем не менее, и в нынешнее межсезонье миграция коснулась команды Владислава Лупашко.

Очень интересным накануне старта нового сезона УПЛ обещает стать «вратарский» вопрос для «Карпат». Так получилось, что сразу три голкипера по разным причинам покинули львовский коллектив. С Ильющенковым расстались по «взаимному согласию», Кемкин ушел в аренду в «Кривбасс». При «живом» Кинарейкине такие финты «ушами» вполне допустимы.

Но так получилось, что и Яков ушел. Когда тебя зовет крутая команда из Ла Лиги, разве можно сомневаться? Кинарейкин и не сомневался. Теперь он в «Вильярреале».

В принципе, на свято место, которое пустым не бывает, есть пришедший из «Кривбасса» Клищук. Но может случиться и так, что основным голкипером «Карпат» станет молодой Домчак.

Что касается потерь, то таковой точно можно считать возвращение в «Шахтер» арендованного Очеретько.

А вот уход из клуба Максима Чеха, Евгения Пидлепенца, Тараса Сакива и Ореста Кузыка вряд ли можно считать невосполнимыми потерями.

Что касается новых лиц, то в первую очередь можно говорить об очередном «перебежчике» из «Руха». Ряды «Карпат» пополнил Ярослав Карабин.

Новичком «Карпат» стал и очередной бразилец – 26-летний вингер Пауло Витор. Он уже успел заявить, что «безгранично счастлив» присоединиться к львовскому клубу.

ФК Карпаты. Пауло Витор

Ну, и нужно напомнить, что по окончанию минувшего сезона «Карпаты» выкупили у «Коритибы» контракт защитника Жана Педросо. Цена вопроса – якобы полтора миллиона евро.

Колос

Что они не делали после ухода Руслана Костышина, дела не шли. Костышин возглавлял ковалевскую команду с 2015 по 2021 год. И ушел в отставку после разгромного поражения от «Динамо». Однако именно во главе с Костышиным «Колос» добился своих лучших результатов в УПЛ, дебютировал в еврокубках.

В марте Костышин вернулся в ковалевскую команду. А перед этим президент «Колоса» Андрей Засуха уволил с поста тренера Александра Поздеева и весь его штаб, а также селекционную службу и административный персонал.

Под руководством Костышина «Колос» неплохо завершил минувший сезон. «Аграрии» покинули зону вылета, одержали резонансную победу над «Шахтером».

В принципе, по именах в Ковалевке подобралась крутая команда. Нужно было просто найти к ней подход. Похоже, Костышину это удалось.

А в новом сезоне у «Колоса» будет команда еще круче. Главное приобретение «аграриев» нынешнего лета – покупка за 400 тысяч евро форварда Юрия Климчука у «Руха».

Должны усилить команду и бывший кривбассовец Андрей Понедельник, и экс-футболист «Ворсклы» Ибраим Кане. Неплохие трансферы – Дмитрий Мацапура, Альбин Красничи, Тимур Пузанков (аренда у «Шахтера»).

ФК Колос. Ибраим Кане

Те, кто покинули «Колос», погоды в команде не делали: Роман Мысак, Валентин Горох, Николай Ковталюк, Алексей Сидоров, Джованни Боливар…

Кривбасс

Из огня – да в полымя. Одно время «Кривбасс» скупал украинских футболистов, теперь гонится за легионерами. Причем гонится настолько уверенно и уперто, что в новом сезоне весьма сложно будет придерживаться лимита на легионеров.

Главная новость межсезонья «Кривбасса» – уход главного тренера команды Юрия Вернидуба. Собственно, эта новость была известна еще в конце нынешнего сезона. Контракт между сторонами завершился, и стороны его не захотели продлевать, пожав друг другу руки. Во всяком случае, именно так эта информация подавалась и клубом, и специалистом.

Вместо Вернидуба на тренерском мостике «казаков» будет теперь легионер: провалившийся в «Металлисте 1925» Патрик ван Леувен. После успешной работы в «Заре» нидерландского тренера постигла неудача и в «Шахтере», и во главе «25-х», но руководство «Кривбасса» сей факт не смутил. Теперь ван Леувен будет доказывать свою профпригодность в Кривом Рогу.

И работы у него – непочатый край. По сравнению с минувший сезоном, состав «Кривбасса» в сезоне новом изменится до неузнаваемости. Почти все лидеры команды, кроме Твердохлиба и Задераки, покинули коллектив.

Речь идет о Денисе Кузыке, Александре Романчуке, Даниэле Сосе, Юрии Вакулко, Андрее Понедельнике, Андрее Клищуке, Владимире Якимце, Максиме Луневе и Дмитрии Хомченовском.

А что же на вход? А там следующие товарищи: Карлос Парако, Гильерме Байя, Тиаго Боржес, Анте Бекавац, Карлос Рохас, Бар Лин, Хосе Флорес. И Александр Кемкин.

Что из всего этого слепит ван Леувен – будет видно уже по первым турам.

Кудровка

Еще один абсолютный дебютант нашего элитного футбольного дивизиона. Право выступать в УПЛ команда из одноименного поселка в Черниговской области получила после того, как в переходных матчах сенсационно одолела «Ворсклу».

В первом матче полтавчане одержали победу – 2:1, однако во втором поединке сильнее оказалась «Кудровка» - 1:0.

Сильнее оказалась «Кудровка» и в серии послематчевых пенальти – 4:3.

Интересно, что еще в 2020 году «Кудровка» играла в аматорском чемпионате страны, а профессиональный статус клуб получил спустя три года. И вот такой показательный спурт!

Но на этом команда из предместья Сосницы останавливаться не собирается. По словам президента клуба Романа Солодаренко, у «Кудровки» есть четкий план развития, и этот план подразумевает в обозримом будущем выход в еврокубки.

Ну, а новичками команда Василия Баранова обзавелась вполне узнаваемыми. Наверное, действительно метит в еврокубки. Клуб подписал контракты с Денисом Безбородько, Евгением Морозко и Владиславом Шаповалом.

Чуть ранее, то есть, посреди минувшего сезона, команда усилилась сразу несколькими игроками «Ингульца» (Шершень, Козак, Мельничук). Еще из узнаваемых в этом коллективе можно назвать бывшего динамовца Коркишко.

ЛНЗ

Черкасский клуб довольно прочно стоит на ногах в финансовом плане, однако вменяемыми результатами на футбольном поле команда пока что не может похвастаться. Минувший сезон – сплошное хождение по мукам.

Не получилось у испанца Карраско, не сложилось и в украинца Григорчука. Одна радость: команда избежала и прямого вылета, и разборок в плей-офф.

Тем не менее, уже по окончании минувшего сезона циркулировали упорные слухи, что Григорчук в Черкассах не задержится на новый сезон.

Так в итоге и получилось. Новым наставником «семенных» стал, довольно неожиданно, бывший наставник «Руха» Виталий Пономарев.

По его словам, главное, что заинтересовало в предложении ЛНЗ – «возможности». Возможность «построить прочный фундамент, а уже потом заниматься выходом в еврокубки».

Кроме Виталия Пономарева, ЛНЗ «получил» и сразу нескольких игроков «желто-черной» львовской команды: Дидыка, Ледвия, Горина и Рябова.

Кстати, за Дидыка «Рух» выторговал полмиллиона евро компенсации.

Новичком ЛНЗ будет в новом сезоне и пенальтийный рекордсмен из «Ингульца» голкипер Алексей Паламарчук.

Атаку должен усилить один из лучших бомбардиров Первой лиги Даниил Кравчук из «Эпицентра».

На выход – тоже солидная кампания. Ушло сразу два голкипера – Евгений Кучеренко, за которого ЛНЗ выручил у «Данди» триста тысяч евро, и Герман Пеньков.

Не будет в команде и Петра Стасюка, Виталия Бойко, Оливье Тилля, Арада Бара, Молло Бессала, Дмитрия Топалова, Бени Макуана, Александра Якименко и Владислава Наумца.

Да уж, непросто придется Пономареву при такой миграции строить «прочный фундамент».

Металлист 1925

Горе от ума. Или без ума, уж пусть простят нас харьковские болельщики.

С каким надрывом и апломбом «25-е» не так давно презентовали в качестве главного тренера Виктора Скрипника, а Виктор Скрипник презентовал Дениса Гармаша. Но все накрылось медным тазом.

Вместо борьбы за еврокубки команда Скрипника боролась за место под солнцем. И проиграла это место. Даже получив дополнительный шанс в виде матчей плей-офф.

Минувший сезон команда уже ван Леувена провела в чемпионате Первой лиги. И тоже не весьма удачно. В число четырех лучших коллективов Первой лиги «Металлист 1925» попал лишь на финишном отрезке состязаний. И за тур до финиша минувшего сезона ван Леувен был отправлен в отставку.

В стыковых поединках за право сыграть в УПЛ харьковчане одолели «Левый берег» (дважды по 1:0). В этих матчах действиями «25-х» руководил Александр Чижов.

А вот в новом сезоне действиями «Металлиста 1925» будет руководить бывший наставник «Зари» Младен Бартулович.

Интересно, что в новом сезоне у «Металлиста 1925» будет и новый президент. Владелец клуба и его главный инвестор Владимир Носов сложил с себя президентские полномочия. Отныне «рулить» клубом будет Богдан Бойко. Ранее он был главой наблюдательного совета. Теперь этим главой станет Носов. Такая вот рокировка по-харьковски.

Что касается кадрового усиления команды, то тут полный «фарш». Калюжный, Шабанов, Мартынюк (полтора миллиона евро этот трансфер потянул), Павлюк (а этот трансфер потянул 520 тысяч евро), Антюх, Когут, Крупский – с этими ребятами можно бороться и за чемпионство.

ФК Металлист 1925. Артем Шабанов

Если, конечно же, Бартулович не пойдет по пути Скрипника и ван Леувена.

Ну, а с тех, кто покинул «М 25», можно «горевать» лишь за Андреем Борячуком и Евгением Пасичем.

Оболонь

Мавр сделал свое дело, мавр может уйти. Хотя его и просили остаться. Тем не менее после того, как Сергей Шищенко, приняв «пивоваров» по ходу минувшего сезона, пообещал удержать команду в элите, и выполнил свое обещание, затем все-таки решился на уход.

На момент назначения Шищенко киевляне занимали последнее место в турнирной таблице. А финишную ленточку «пивовары» пересекли на 11-й позиции, избежав даже участи переходных матчей.

Шищенко позвали в команду Первой лиги – «Буковину», где на данный момент финансовые возможности куда более существенные, нежели у «пивоваров».

Сотрудничество между «Оболонью» и Сергеем Шищенко прекращено «по обоюдному согласию сторон».

Новым наставником «Оболони» стал бывший ассистент Шищенко – Александр Антоненко, под руководством которого «пивовары» и готовились к новому сезону.

Кроме того, что в команду из Черновцов ушел уже бывший главный тренер «Оболони», он прихватил с собой и нескольких игроков. В частности, игроками «Буковины» стали Вадим Витенчук, Даниил Карась и Виталий Груша.

Покинули столичную команду и Олег Ильин, Петр Стасюк, Ростислав Тарануха и Александр Осман.

Кроме того, завязали с футболом сразу два голкипера «Оболони» - Александр Рыбка и Артем Кичак. Не исключено, что команду может покинуть и молодой вратарь Марченко.

Из пришедших можно выделить Евгения Пасича, Андрея Кулаковского, Евгения Шевченко, Дмитрия Семенова и Максима Чеха. Но хватит ли этого, чтобы компенсировать ушедших восвояси?

Александрия

От главной сенсации минувшего сезона в сезоне новом останется, разве что, название. «Александрия» очень изменится в новом чемпионате. Собственно, уже изменилась, если судить по матчам квалификации Лиги конференций против «Партизана».

Добыв для «Александрии» историческое второе место, главный тренер команды Руслан Ротань вместе со всем своим тренерским штабом отбыл в Житомир. Подымать к новым высотам тамошнее «Полесье».

«Горожане» пытались удержать Ротаня, обещая существенно увеличить жалование, но тот оказался непреклонным.

Далее «Александрия» тщетно пыталась заполучить тренера с именем (вроде бы обхаживали Младена Бартуловича). В итоге получилось заполучить тренера без имени. Команду возглавил молодой (33-летний) Кирилл Нестеренко.

Этот специалист известен по совместной работе с Николаем Костовым, бывшим наставником «Стали».

Нестеренко и далее намерен играть по «схеме Ротаня» - 4-1-4-1 – однако выбор игроков у нового тренерского штаба уже не такой впечатляющий, как ранее.

Сразу несколько игроков, определяющих игру команды в минувшем сезоне, подались искать лучшей доли. Георгий Ермаков, Александр Мартынюк, Александр Филиппов, Иван Калюжный, Артем Шабанов, Дмитрий Шепелев, Никита Кравченко, Сергей Логинов, Юрий Копына: это те люди, которые добыли для «Александрии» историческое «серебро». Из действительно важных игроков остались лишь Беззера и Кампос, хотя, по слухам, у обоих уже чемоданное настроение.

А кто пришел? Сплошь легионеры: Беиратш, Перейра, Силва, Энрике, Туати. Неравноценная замена, это если говорить очень мягко.

Полесье

За два тура до конца минувшего сезона «Полесье» отправило в отставку Имада Ашура, которого в свое время презентовало как одного из самых прогрессивных отечественных специалистов.

Причиной отставки, окромя неудовлетворительных результатов (на момент отставки житомиряне проигрывали «Карпатам» четвертое место), стали события, «произошедшие в клубе». Именно так инцидент прокомментировал житомирский клуб.

Неофициально же говорилось о том, что двух скаутов клуба «поймали с поличным» при передаче средств. Якобы этот момент и стал причиной увольнения и Ашура, и его тренерского штаба, и ответственного за работу селекции.

В оставшихся матчах «волками» руководил наставник молодежной команды Александр Максимов. Во всяком случае, именно он был указан официальным наставником в протоколах. Хотя, по слухам, реально «рулил» командой Владимир Кныш, входивший в тренерский штаб и Юрия Калитвинцева, и Сергея Шищенко, и Имада Ашура.

Как бы то ни было, «Полесью» удалось финишировать на четвертом месте, завоевав тем самым последнюю путевку от Украины в еврокубки.

А уже по окончанию сезона был представлен новый тренер «волков»: творец исторического «серебра» «Александрии» Руслан Ротань.

Понятно, что на презентации снова говорились слова о «догоним и перегоним». Но официальный старт нового тренера оказался по факту пшиком: «Полесье» в первом поединке квалификации Лиги конференций уступило команде из Андорры.

Что касается кадрового вопроса. Он снова на уровне.

Очередным усилением для и без того серьезного состава «волков» стали форварды – Александр Филиппов и Николай Гайдучик. Бени Макуана вернулся из аренды в ЛНЗ, а один из лучших защитников минувшего сезона Никита Кравченко – из «Александрии».

ФК Полесье. Александр Филиппов (№ 9) уже отличился дебютным голом за новый клуб

Покинули команду – лишь легионеры. Во главе с Факундо Батистой.

Неплохая вырисовывается «стая». Но хватит ли этой «стае» волчьей хватки?

Полтава

Еще один абсолютный дебютант УПЛ. И, если называть вещи своими именами, абсолютный ноунейм.

Никогда доселе СК «Полтава» не выделялся ни громкими заявлениями, ни зрелищной игрой. Первое десятилетие своего существования «Полтава» играла в любительских турнирах.

Лишь в 2021-м команда заявилась в первенство Второй лиги. А в минувшем сезоне финишировала на втором месте в чемпионате Первой лиги и напрямую попала в элитный дивизион.

Даже по меркам Первой лиги СК «Полтава» не выделялся уровнем финансирования. Что уж тогда говорить об уровне лиги, в которой играют «Полесье», «Динамо» и «Шахтер».

Узнаваемых лиц в «Полтаве» - раз, два и обчелся. Защитник Евгений Опанасенко, когда-то игравший в запорожском «Металлурге», «Заре» и «Десне». Голкипер Валерий Восконян: когда-то его вызывали в сборную Армении, но сыграть за эту сборную ему так и не удалось.

Ну, еще может уроженец Полтавы Максим Марусич.

Под новый сезон в команде появились Алексей Хахлев, Даниил Ермолов, Никита Кононов… Ну, как-то так.

А в это время «Ворскла» с таким-то составом вылетела в Первую лигу.

В элитном дивизионе «Полтавой» будет руководить не ее неизменный тренер Владимир Сысенко, а Павел Матвийченко. Такая пертурбация – сугубо формальная. Сысенко не обладает тренерским дипломом нужной категории, а Матвийченко – обладает. Поэтому и будет являться на пресс-конференции. А Сысенко и далее будет рулить тренировочным процессом.

Рух

В «желто-черной» львовской команде все плохо. За пару лет «Рух» превратился из претендента на еврокубки в откровенного неудачника. Анонсированного слияния с «Карпатами» не произошло в силу каких-то непонятных львовских «терок», но лучших игроков «Руха» «Карпаты» себе захапали.

А «худших из лучших» игроков «Руха» захапал ЛНЗ, куда перебрался работать уже бывший наставник «руховцев» Виталий Пономарев, с именем которого и связывали, собственно, недавние успехи команды.

А теперь вместо Пономарева «Рух» будет «рухать» к светлому будущему Иван Федык, который в свое время уже возглавлял эту команду. Более того, в то свое время (в 2020 году), руководители «Руха» преподносили Федыка, как «украинского Нагельсмана».

Увы, украинским Нагельсманом Федык не стал, продержавшись во главе команды чуть больше года. Теперь вот попробует во второй раз зайти в ту же воду.

Но «вода» уже явно не та. Из более-менее известных игроков в команде остались Слюбик, Роман, Лях да Рунич. А если Слюбик все-таки покинет Львов (у него есть зарубежные варианты продолжения карьеры), как, впрочем, и Роман, то «украинскому Нагельсману» придется крайне туго.

Об игроках, покинувших «Рух», было упомянуто выше.

А пришел – лишь один: Райляну из «Зимбру». Скорее всего, ошибся клубным офисом во Львове.

Шахтер

Иначе, как провалом, минувший сезон для «горняков» и не назовешь. Впервые в нынешнем столетии «Шахтер» финишировал ниже второго места. В качестве небольшой компенсации донецкая команда добыла Кубок Украины. Однако этот трофей не спас Марино Пушича от отставки.

На протяжении фактически всего прошлого чемпионата «Шахтер» под руководством Пушича не столько играл, сколько мучился. И это при том, что в дебютном сезоне под руководством этого наставника «горняки» заметно приободрились и демонстрировали серьезные результаты как на внутренней, та и на международной арене.

Но в сезоне 2024/2025 что-то пошло не так. Даже несмотря на серьезные кадровые вливания.

Уже за пару туров до конца минувшего сезона было понятно, что Пушич уходит. В принципе, было понятно заблаговременно, и кто его заменит. В СМИ по этому поводу муссировалась лишь одна фамилия – Арда Туран.

ФК Шахтер. Арда Туран

Если судить по стартовым еврокубковым поединкам подопечных Турана, то легенда сборной Турции пока что справляется со своим обещанием. И это фактически без единого входящего трансфера. Если не считать возврат из аренды в «Карпатах» вингера Олега Очеретько.

Еще можно вспомнить о возвращении в команду бразильского центрбека Марлона.

А покинул команду на постоянной основе лишь один футболист: защитник Став Лемкин, который перешел в «Твенте».

В принципе, пока что можно говорить, что Арда Туран играет по «лекалам» Пушича: и формула осталась прежняя, и игроки. Но при Пушиче формула и игроки не работали. При Туране пока что дают результат.