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Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 14:08 | Обновлено 01 августа 2025, 14:43
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Экс-игрок и тренер Николай ФЕДОРЕНКО: «Шахтер дал мне все»

Бывший футболист выступал за «горняков» с 1973 по 1981 год

01 августа 2025, 14:08 | Обновлено 01 августа 2025, 14:43
185
0
Экс-игрок и тренер Николай ФЕДОРЕНКО: «Шахтер дал мне все»
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31 июля бывший игрок и тренер донецкого «Шахтера» Николай Федоренко отпраздновал 70-летний юбилей.

– Николай Иванович, вам исполняется 70 лет, и большую часть жизни вы посвятили футболу. Именно «Шахтер» стал первой взрослой командой в вашей карьере.

– Ситуация была такой: я играл за световодский «Авангард», и тренер Юрий Махно рекомендовал меня в сборную Украины под флагом киевского «Динамо» для участия в турнире в ФРГ, в Аугсбурге. Мы находились на прошедшем клубе с «Шахтером», но я выбрал именно «горняков». В то время Олег Базилевич формировал молодежный состав дубля «Шахтера» на перспективу.

– Вы выступали за «Шахтер» в течение 10 лет. Это был исторический период для клуба: победа в Кубке СССР 1980 года, серебряные и бронзовые медали чемпионата, дебют в еврокубках. А какие события, матчи или достижения стали наиболее памятными?

- Самым памятным событием стала победа над тбилисским «Динамо» в финале Кубка СССР 1980 года, который проходил в «Лужниках» карьере – тогда Старухин забил 26 мячей, а я, играя на позиции правого полузащитника, отличился 12 голами.

– В начале 2000-х вы вернулись в «Шахтер» уже как тренер: входили в тренерский штаб первой команды и работали с дублем. Это было время больших перемен в клубе.

– Меня пригласил Валерий Яремченко, и я встретился с Ринатом Ахметовым, который дал разрешение на мой переход в «Шахтер-2». В 2002–2008 годах я работал с этой командой. "Шахтеры-2" выросли такие футболисты, как Чигринский, Федецкий, Ракицкий, Ощипко, Селезнев и Кравченко, которые впоследствии выступали за основные составы "Шахтера", "Динамо" и "Днепра".

– Кто из воспитанников «Шахтера-2» добился наибольших успехов в первой команде?

– Уже сам факт, что игрок из «Шахтера-2» попадал в основной состав, можно было считать успехом, ведь сделать это во времена Мирчи Луческу было крайне сложно.

– Последней командой, с которой вы работали, был «Днепр-1-Борисфен». Чем сейчас живете и планируете заниматься тренерской деятельностью?

– Я работал с любительским клубом «Днепр-1-Борисфен», с которым участвовали в чемпионате и Кубке области. Работал с удовольствием, ведь особых турнирных задач не относилось. Валяев, Александр Бабич, Богдан Шершун и Руслан Ротань. Что касается дальнейшей тренерской деятельности, не планирую. Надо понимать, что футбол изменился, сами футболисты.

– Следите ли сегодня за выступлениями «Шахтера»? Если да, то какие впечатления от старта сезона?

– Всю свою жизнь слежу за «горняками», ведь «Шахтер» и «Днепр» – это две самые родные для меня команды. «Шахтер» – моя молодость, становление как футболиста, этот клуб дал мне все невероятной: моменты, голы, комбинации – все выглядело очень сильно. Но это лишь начало, и важно посмотреть, как команда обнаружит себя на дистанции высоте. И этого я искренне желаю «горнякам».

– Какие ожидания от нового сезона?

Если я уже отмечал, самым важным остается стабильное качество игры на дистанции. Если она будет, можно ожидать от «Шахтера» самых высоких мест как во внутреннем чемпионате, так и на евроарене клубу такого уровня.

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Александр Сильченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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