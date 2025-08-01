Жослен Беиратш побил «рекорд» Дьемерси Мбокани

Удаление защитника «Александрии» ивуарийца Жослена Беиратша на 11-й минуте матча с «Партизаном» (0:4) стало самым ранним для легионеров украинских клубов в еврокубках. Прежний «рекорд» 12-летней давности конголезского форварда «Динамо» Дьемерси Мбокани он превзошел на 6 минут. К слову, среди всех игроков наших команд быстрее зарабатывали красную карточку в еврокубковых турнирах только Александр Кучер и Эдуард Сарапий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках

Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Мин. Счет 11.03.2015 ЛЧ 1/8 Александр КУЧЕР Шахтер Бавария 3’ 0:7 (г) 23.08.2023 ЛК КР4 Эдуард САРАПИЙ Днепр-1 Славия Пр 5’ 1:1 (г) 14.02.2019 ЛЕ 1/16 Тарас СТЕПАНЕНКО Шахтер Айнтрахт Фр 11’* 0:7 (д) 31.07.2025 ЛК КР2 Жослен БЕИРАТШ Александрия Партизан 11’ 0:4 (г) 07.11.2013 ЛЕ ГТ Дьемерси МБОКАНИ Динамо Тун 17’* 2:0 (г) 23.08.2018 ЛЕ КР4 Богдан ЛЕДНЕВ Заря Лейпциг 17’ 0:0 (д) 07.11.2024 ЛЕ ОТ Владислав ДУБИНЧАК Динамо Ференцварош 17’ 0:4 (д) 16.09.1992 ЛЧ Р1 Олег КОЛЕСОВ Таврия Сьон 20’ 1:4 (г) 09.08.1994 КУ ПР Виктор СМИГУНОВ Шахтер Лиллестрем 22’ 1:4 (г) 30.09.1999 КУ Р1 Игорь ДОРОШЕНКО Кривбасс Парма 22’ 0:3 (д)

* за две желтые карточки.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.