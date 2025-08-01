Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жослен Беиратш побил «рекорд» Дьемерси Мбокани
Лига конференций
01 августа 2025, 12:25 | Обновлено 01 августа 2025, 12:41
164
0

Жослен Беиратш побил «рекорд» Дьемерси Мбокани

Защитник «Александрии» заработал красную карточку в матче с «Партизаном» уже на 11-й минуте

01 августа 2025, 12:25 | Обновлено 01 августа 2025, 12:41
164
0
Жослен Беиратш побил «рекорд» Дьемерси Мбокани
ФК Александрия

Удаление защитника «Александрии» ивуарийца Жослена Беиратша на 11-й минуте матча с «Партизаном» (0:4) стало самым ранним для легионеров украинских клубов в еврокубках. Прежний «рекорд» 12-летней давности конголезского форварда «Динамо» Дьемерси Мбокани он превзошел на 6 минут. К слову, среди всех игроков наших команд быстрее зарабатывали красную карточку в еврокубковых турнирах только Александр Кучер и Эдуард Сарапий.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.

Счет

11.03.2015

ЛЧ

1/8

Александр КУЧЕР

Шахтер

Бавария

3’

0:7 (г)

23.08.2023

ЛК

КР4

Эдуард САРАПИЙ

Днепр-1

Славия Пр

5’

1:1 (г)

14.02.2019

ЛЕ

1/16

Тарас СТЕПАНЕНКО

Шахтер

Айнтрахт Фр

11’*

0:7 (д)

31.07.2025

ЛК

КР2

Жослен БЕИРАТШ

Александрия

Партизан

11’

0:4 (г)

07.11.2013

ЛЕ

ГТ

Дьемерси МБОКАНИ

Динамо

Тун

17’*

2:0 (г)

23.08.2018

ЛЕ

КР4

Богдан ЛЕДНЕВ

Заря

Лейпциг

17’

0:0 (д)

07.11.2024

ЛЕ

ОТ

Владислав ДУБИНЧАК

Динамо

Ференцварош

17’

0:4 (д)

16.09.1992

ЛЧ

Р1

Олег КОЛЕСОВ

Таврия

Сьон

20’

1:4 (г)

09.08.1994

КУ

ПР

Виктор СМИГУНОВ

Шахтер

Лиллестрем

22’

1:4 (г)

30.09.1999

КУ

Р1

Игорь ДОРОШЕНКО

Кривбасс

Парма

22’

0:3 (д)

* за две желтые карточки.

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

По теме:
Как играли между собой украинские и венгерские команды в еврокубках?
Ризнык в поединке с Бешикташем отметил «сухой» юбилей
Ожидаемый результат? Экс-игрок Шахтера – о победе Полесья в ЛК
цифры и факты Жослен Беиратш Лига конференций Александрия
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 01 августа 2025, 03:44 0
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»

Промоутер – о Джейке Поле

Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Бокс | 01 августа 2025, 06:08 0
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»
Александр КРАСЮК: «Я бы не советовал Усику драться с этим боксером»

Бывший промоутер чемпиона – о его будущем

Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Футбол | 31.07.2025, 22:59
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Колос – Кривбасc. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 13:00
Колос – Кривбасc. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Кривбасc. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Футбол | 01.08.2025, 06:59
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Стали известны потенциальные соперники Шахтера в Q4 Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
Лондонский клуб сделал предложение по трансферу Зинченко. Есть сумма
30.07.2025, 16:34 18
Футбол
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
110 млн евро. Звезда сборной Украины примет участие в крупном трансфере
30.07.2025, 09:02 8
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
31.07.2025, 10:05 11
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем