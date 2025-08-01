Жослен Беиратш побил «рекорд» Дьемерси Мбокани
Защитник «Александрии» заработал красную карточку в матче с «Партизаном» уже на 11-й минуте
Удаление защитника «Александрии» ивуарийца Жослена Беиратша на 11-й минуте матча с «Партизаном» (0:4) стало самым ранним для легионеров украинских клубов в еврокубках. Прежний «рекорд» 12-летней давности конголезского форварда «Динамо» Дьемерси Мбокани он превзошел на 6 минут. К слову, среди всех игроков наших команд быстрее зарабатывали красную карточку в еврокубковых турнирах только Александр Кучер и Эдуард Сарапий.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления игроков украинских клубов в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Мин.
|
Счет
|
11.03.2015
|
ЛЧ
|
1/8
|
Александр КУЧЕР
|
Шахтер
|
Бавария
|
3’
|
0:7 (г)
|
23.08.2023
|
ЛК
|
КР4
|
Эдуард САРАПИЙ
|
Днепр-1
|
Славия Пр
|
5’
|
1:1 (г)
|
14.02.2019
|
ЛЕ
|
1/16
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
Шахтер
|
Айнтрахт Фр
|
11’*
|
0:7 (д)
|
31.07.2025
|
ЛК
|
КР2
|
Жослен БЕИРАТШ
|
Александрия
|
Партизан
|
11’
|
0:4 (г)
|
07.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Дьемерси МБОКАНИ
|
Динамо
|
Тун
|
17’*
|
2:0 (г)
|
23.08.2018
|
ЛЕ
|
КР4
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Заря
|
Лейпциг
|
17’
|
0:0 (д)
|
07.11.2024
|
ЛЕ
|
ОТ
|
Владислав ДУБИНЧАК
|
Динамо
|
Ференцварош
|
17’
|
0:4 (д)
|
16.09.1992
|
ЛЧ
|
Р1
|
Олег КОЛЕСОВ
|
Таврия
|
Сьон
|
20’
|
1:4 (г)
|
09.08.1994
|
КУ
|
ПР
|
Виктор СМИГУНОВ
|
Шахтер
|
Лиллестрем
|
22’
|
1:4 (г)
|
30.09.1999
|
КУ
|
Р1
|
Игорь ДОРОШЕНКО
|
Кривбасс
|
Парма
|
22’
|
0:3 (д)
* за две желтые карточки.
ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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