Талант, которого потерял Верес и вингер. Игроков ЛНЗ вызвали в сборную U-19

Двух игроков черкасского ЛНЗ вызвали в расположение юношеской сборной Украины (U-19). Дмитрий Михайленко пригласил в расположение «сине-желтых» 19-летнего Ореста Лепского и 19-летнего Давида Благодарного.

«Поздравляем ребят и желаем успехов», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы «фиолетовых».

Благодарный начал играть за первую команду ЛНЗ по весенней части сезона 2024/25. В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел лишь один матч за первую команду «фиолетовых», дебютировав в УПЛ в матче против ровенского «Вереса» (1:1).

Лепский – талантливый воспитанник ровенского «Вереса», которого ЛНЗ перехватил у «волков» в летнее трансферное окно, что вызвало резонанс среди болельщиков. Спортивный директор «волков» Юрий Габовда заявлял, что отец Ореста сравнивает его с испанским вундеркиндом Ламином Ямалем.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником