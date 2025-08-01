Талант, которого потерял Верес и вингер. Игроков ЛНЗ вызвали в сборную U-19
Лепский и Благодарный вызваны в расположение «сине-желтых»
Двух игроков черкасского ЛНЗ вызвали в расположение юношеской сборной Украины (U-19). Дмитрий Михайленко пригласил в расположение «сине-желтых» 19-летнего Ореста Лепского и 19-летнего Давида Благодарного.
«Поздравляем ребят и желаем успехов», – лаконично говорится в сообщении пресс-службы «фиолетовых».
Благодарный начал играть за первую команду ЛНЗ по весенней части сезона 2024/25. В прошлом сезоне 19-летний полузащитник провел лишь один матч за первую команду «фиолетовых», дебютировав в УПЛ в матче против ровенского «Вереса» (1:1).
Лепский – талантливый воспитанник ровенского «Вереса», которого ЛНЗ перехватил у «волков» в летнее трансферное окно, что вызвало резонанс среди болельщиков. Спортивный директор «волков» Юрий Габовда заявлял, что отец Ореста сравнивает его с испанским вундеркиндом Ламином Ямалем.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ продлил контракт с перспективным полузащитником
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник максимально близок к уходу из «Борнмута»
Житомирская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций