Источник: изгнанник Шахтера подписал контракт с новым клубом
Андрей Тотовицкий присоединился к «Кудровке»
Украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий в ближайшее время будет официально объявлен игроком «Кудровки», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 32-летний футболист уже подписал контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги. Соглашение между игроком и «Кудровкой» рассчитано на 1 сезон.
Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь летом истек контракт Андрея с донецким «Шахтером».
Сезон 2024/25 Андрей Тотовицкий полностью пропустил из-за травмы. Позже «Шахтер» разрешил ему тренироваться с юношеской командой до поиска нового места работы.
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