Источник: изгнанник Шахтера подписал контракт с новым клубом

Украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий в ближайшее время будет официально объявлен игроком «Кудровки», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 32-летний футболист уже подписал контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги. Соглашение между игроком и «Кудровкой» рассчитано на 1 сезон.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь летом истек контракт Андрея с донецким «Шахтером».

Сезон 2024/25 Андрей Тотовицкий полностью пропустил из-за травмы. Позже «Шахтер» разрешил ему тренироваться с юношеской командой до поиска нового места работы.