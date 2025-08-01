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  4. Источник: изгнанник Шахтера подписал контракт с новым клубом
Украина. Первая лига
01 августа 2025, 11:45 |
1973
2

Источник: изгнанник Шахтера подписал контракт с новым клубом

Андрей Тотовицкий присоединился к «Кудровке»

01 августа 2025, 11:45 |
1973
2
Источник: изгнанник Шахтера подписал контракт с новым клубом
ФК Шахтер. Андрей Тотовицкий

Украинский атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий в ближайшее время будет официально объявлен игроком «Кудровки», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 32-летний футболист уже подписал контракт с клубом-новичком Украинской Премьер-лиги. Соглашение между игроком и «Кудровкой» рассчитано на 1 сезон.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь летом истек контракт Андрея с донецким «Шахтером».

Сезон 2024/25 Андрей Тотовицкий полностью пропустил из-за травмы. Позже «Шахтер» разрешил ему тренироваться с юношеской командой до поиска нового места работы.

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Андрей Тотовицкий Кудровка Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
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Ярослав Яр
Ох и заголовки...
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+2
batistuta
То він колоборант, мабуть?
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-4
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