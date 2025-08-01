ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Полесья перебрался в клуб ЮКСА

Клуб ЮКСА из Тарасовки официально объявил о подписании 22-летнего центрального полузащитника Никиты Петрука.

Молодой игрок присоединился к команде на правах свободного агента и выбрал 22-й игровой номер. Условия контракта не разглашаются.

Последние два года Петрук провёл в структуре житомирского «Полесья», где сыграл 8 матчей за основную команду и ещё 15 поединков за «Полесье-2».

Также Никита имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17, в составе которой провёл три матча в квалификации к чемпионату Европы-2020.