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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 11:43 | Обновлено 01 августа 2025, 12:02
432
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Полесья перебрался в клуб ЮКСА

Никита Петрук будет играть в Первой лиге

01 августа 2025, 11:43 | Обновлено 01 августа 2025, 12:02
432
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Полесья перебрался в клуб ЮКСА
ФК Полесье. Никита Петрук

Клуб ЮКСА из Тарасовки официально объявил о подписании 22-летнего центрального полузащитника Никиты Петрука.

Молодой игрок присоединился к команде на правах свободного агента и выбрал 22-й игровой номер. Условия контракта не разглашаются.

Последние два года Петрук провёл в структуре житомирского «Полесья», где сыграл 8 матчей за основную команду и ещё 15 поединков за «Полесье-2».

Также Никита имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17, в составе которой провёл три матча в квалификации к чемпионату Европы-2020.

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ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир трансферы Полесье-2 Житомир
Андрей Витренко Источник: ФК ЮКСА
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