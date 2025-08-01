Украина. Первая лига01 августа 2025, 11:43 | Обновлено 01 августа 2025, 12:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Полесья перебрался в клуб ЮКСА
Никита Петрук будет играть в Первой лиге
01 августа 2025, 11:43 | Обновлено 01 августа 2025, 12:02
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Клуб ЮКСА из Тарасовки официально объявил о подписании 22-летнего центрального полузащитника Никиты Петрука.
Молодой игрок присоединился к команде на правах свободного агента и выбрал 22-й игровой номер. Условия контракта не разглашаются.
Последние два года Петрук провёл в структуре житомирского «Полесья», где сыграл 8 матчей за основную команду и ещё 15 поединков за «Полесье-2».
Также Никита имеет опыт выступлений за сборную Украины U-17, в составе которой провёл три матча в квалификации к чемпионату Европы-2020.
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