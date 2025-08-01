Первая лига. Агробизнес играет с Левым Берегом. Стартовые составы

В пятницу, 1 августа, в Первой лиге состоятся стартовые матчи 1-го тура. «Агробизнес» на своем поле встретится с клубом «Левый берег».

В прошлом сезоне «Агробизнес» отлично провел первую часть чемпионата. Но после зимней паузы результаты команды ухудшились. «Агробизнес» начал опускаться в турнирной таблице и в результате не попал даже в зону переходных матчей за выход в УПЛ. В последнем спарринге перед стартом сезона «Агробизнес» со счетом 1:0 обыграл аматорский клуб «Агрон».

«Левый Берег» прошлый сезон провел в УПЛ. Команда заняла 14 место и в переходных матчах уступила «Металлисту 1925» . В завершающем спарринге на учебно-тренировочных сборах «Левый Берег» со счетом 7:0 обыграл «Шахтер» U-19.

Матч пройдет в Волочиске на стадионе «Юность». Начало матча в 16:00.