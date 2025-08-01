Кубок лиг. Монтеррей вместе с Рамосом уступил представителю MLS
Мексиканский клуб оказался слабее «Цинцинатти»
В ночь на 1 августа состоялся матч первого тура основного этапа Кубка лиг между клубами «Монтеррей» (Мексика) и «Цинциннати» (США).
Встреча прошла на арене «TQL Stadium» в городе Цинциннати.
С первых минут в составе мексиканской команды на поле вышел легендарный защитник Серхио Рамос, однако присутствие капитана не помогло клубу добиться положительного результата.
«Монтеррей» на протяжении всего матча находился в роли догоняющего, уступая один мяч. В итоге «Цинциннати» сумел удержать преимущество и одержал победу со счётом 3:2.
Кубок лиг 2025. Основной этап
1-й тур. 1 августа
«Монтеррей» (Мексика) – «Цинциннати» (США) – 2:3
Голы: Каналес, 45, Бертраме, 90+4 – Эвандер, 31, Орельяно, 53, Буха, 90
Видеообзор матча:
Фотогалерея матча
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