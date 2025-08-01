Кубок лиг. Монтеррей вместе с Рамосом уступил представителю MLS

В ночь на 1 августа состоялся матч первого тура основного этапа Кубка лиг между клубами «Монтеррей» (Мексика) и «Цинциннати» (США).

Встреча прошла на арене «TQL Stadium» в городе Цинциннати.

С первых минут в составе мексиканской команды на поле вышел легендарный защитник Серхио Рамос, однако присутствие капитана не помогло клубу добиться положительного результата.

«Монтеррей» на протяжении всего матча находился в роли догоняющего, уступая один мяч. В итоге «Цинциннати» сумел удержать преимущество и одержал победу со счётом 3:2.

Кубок лиг 2025. Основной этап

1-й тур. 1 августа

«Монтеррей» (Мексика) – «Цинциннати» (США) – 2:3

Голы: Каналес, 45, Бертраме, 90+4 – Эвандер, 31, Орельяно, 53, Буха, 90

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча