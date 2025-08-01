Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок лиг. Монтеррей вместе с Рамосом уступил представителю MLS
Major League Soccer
01 августа 2025, 12:36 | Обновлено 01 августа 2025, 12:37
48
0

Кубок лиг. Монтеррей вместе с Рамосом уступил представителю MLS

Мексиканский клуб оказался слабее «Цинцинатти»

01 августа 2025, 12:36 | Обновлено 01 августа 2025, 12:37
48
0
Кубок лиг. Монтеррей вместе с Рамосом уступил представителю MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 1 августа состоялся матч первого тура основного этапа Кубка лиг между клубами «Монтеррей» (Мексика) и «Цинциннати» (США).

Встреча прошла на арене «TQL Stadium» в городе Цинциннати.

С первых минут в составе мексиканской команды на поле вышел легендарный защитник Серхио Рамос, однако присутствие капитана не помогло клубу добиться положительного результата.

«Монтеррей» на протяжении всего матча находился в роли догоняющего, уступая один мяч. В итоге «Цинциннати» сумел удержать преимущество и одержал победу со счётом 3:2.

Кубок лиг 2025. Основной этап

1-й тур. 1 августа

«Монтеррей» (Мексика) «Цинциннати» (США) 2:3

Голы: Каналес, 45, Бертраме, 90+4 – Эвандер, 31, Орельяно, 53, Буха, 90

Видеообзор матча:

Фотогалерея матча

По теме:
Месси покинет Интер Майами. Назван клуб, в который перейдет легенда
Месси определился, в каком клубе будет играть до 2028 года
Фабио, Месси и Суарес сыграли свои очередные матчи в карьере
Монтеррей Цинциннати (MLS) Major League Soccer (MLS) Серхио Рамос
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Футбол | 31 июля 2025, 20:54 19
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому

Житомирская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций

Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча
Футбол | 31 июля 2025, 21:05 0
Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча
Санта-Колома – Полесье – 1:4. Реабилитировались. Видео голов и обзор матча

Команды встретились во втором квалификационном раунде Лиги конференций

Талант, которого потерял Верес и вингер. Игроков ЛНЗ вызвали в сборную U-19
Футбол | 01.08.2025, 12:59
Талант, которого потерял Верес и вингер. Игроков ЛНЗ вызвали в сборную U-19
Талант, которого потерял Верес и вингер. Игроков ЛНЗ вызвали в сборную U-19
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 09:05
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Футбол | 31.07.2025, 22:59
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Турецкий барьер преодолен. Шахтер добил Бешикташ в Кракове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
После камнепада выходила на связь: новые подробности трагедии Дальмайер
30.07.2025, 11:39 1
Биатлон
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг сильнейших боксеров современности. На каком месте Усик?
30.07.2025, 10:54 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
Тони БЕЛЛЬЮ – о сопернике Усика: «Я действительно ему сочувствую»
30.07.2025, 23:44
Бокс
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
Ящик Андорры. Как Полесье подставило украинский футбол на край пропасти
31.07.2025, 11:36 68
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем