Шальке – Герта. Прогноз и анонс на матч Второй Бундеслиги

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1 августа на Фельтинс Арена пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 2, в котором Шальке встретится с Гертой. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Шальке

Команда при Доменико Тедеско в последний, пока что, раз, всерьез напомнили о себе, запрыгнув на второе место и пробившись в плей-офф Лиги чемпионов. Но еще при нем начинался резкий спад. После первого падения во второй дивизион получилось вернуться назад, но на минимальный срок. Сейчас же амбициозный коллектив явно застрял на более низком уровне.

Это подтвердил и унылый прошлый сезон. Более того, вместо борьбы за Бундеслигу 1 клуб закончил на расстоянии всего в одну победу, 38 против 35, от Айнтрахта из Брауншвейга, что отправился в плей-аут. Очевидно, что это никому в Руре не нравится, и чтобы исправить это, позвали Муслича, что неплохо проявил себя в Плимут Аргил в первой половине года. Тогда он чуда не сотворил в Англии - посмотрим, что получится у него в немецком футболе.

Герта

Клуб в целом котировался в историческом разрезе где-то на уровне своего следующего соперника. То есть периодически чего-то добивался, но грандом отнюдь не был. Хотя недавно была попытки вырасти в классе, за счет активного приобретения новичков. Это обернулось катастрофой: вместо того, чтобы выйти в еврокубки, рухнули в Бундеслигу 2.

Там особенных успехов не было. Вот и прошлый сезон был крайне посредственный: только 12 побед и 44 очка. Так что финишировали только немного выше своего следующего соперника, на 11-й позиции. Впрочем, почти половина была взята с конца февраля, когда тренерский пост занял нынешний наставник - Лейтль.

Статистика личных встреч

В сезоне 2023/2024 команда из Берлина выиграла дважды кряду. Но в следующем сезоне уже лучше был представитель Гельзенкирхена: ничья 2:2 дома, победа 2:1 в столице.

Прогноз

Букмекерские конторы считает пару равной, разве что номинально отдавая преимущество гостям. Но в целом встреча должна быть привычно для этой пары яркой - ждем тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,89).