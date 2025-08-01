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Лига Европы
01 августа 2025, 16:23 |
1668
2

Тренер удивил теорией о непопадании Судакова в старт Шахтера

Александр Поздеев считает, что Шахтер может готовить трансфер хавбека

01 августа 2025, 16:23 |
1668
2
Тренер удивил теорией о непопадании Судакова в старт Шахтера
ФК Шахтер. Георгий Судаков

31 июля состоялся ответный матч второго раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Бешикташ.

Коллективы сыграли на стадионе имени Генрика Реймана в польском городе Краков. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу горняков.

Подопечные Арды Турана выиграли противостояние с общим счетом 6:2 и в Q3 еврокубках поборются против греческого Панатинаикоса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звезда Шахтера Георгий Судаков начал этот поединок на скамейке запасных. Такое решение Арды Турана прокомментировал известный украинский тренер Александр Поздеев:

«Почему он не вышел в основе? Честно, не знаю. Возможно, у него была какая-то травма и тренерский штаб решил не рисковать. Или Шахтер готовит какой-то трансфер – так иногда бывает».

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Бешикташ Лига Европы Шахтер Донецк Георгий Судаков Шахтер - Бешикташ Александр Поздеев трансферы трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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Burevestnik
та пох..
не грав то і не треба.
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Олег
та просто в атаці у Шахтаря краще виходить у бразильців, ось і все...
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