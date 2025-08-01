Бруну ЛАЖЕ: «Мы выиграли этот титул, но уже должны смотреть на матч ЛЧ»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже отреагировал на победу своей команды над «Спортингом» (1:0), которая позволила «орлам» торжествовать в Суперкубке Португалии.

«Первый тайм был равным — мы владели мячом, но в некоторые моменты могли бы лучше строить атаки, быть немного ближе друг к другу. Это также результат нехватки тренировок, нехватки времени на работу с игроками.

Считаю, что во втором тайме мы очень сильно вошли в игру, мы поговорили в перерыве, изменили расположение, чтобы быть ближе к мячу, чтобы иметь более длинные периоды контроля. И когда я смотрю на этот матч, чувствую, что мы справедливые победители.

Мы выиграли этот титул, а теперь уже смотреть на матч квалификации Лиги чемпионов. Эта команда, игроки, клуб — мы хотим играть в Лиге чемпионов», – заявил Лаже.

Ранее стала известна оценка украинского голкипера «орлов» Анатолия Трубина за победный матч Суперкубка.