Сколько трофеев выиграл Трубин в Бенфике после победы в Суперкубке?

31 июля состоялся матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Вместе с Бенфикой трофей выиграл и украинский вратарь Анатолий Трубин. Для него Суперкубок Португалии стал уже вторым в Бенфике и пятым в карьере в целом. Ранее он выигрывал Кубок португальской лиги, Суперкубок Украины и дважды становился чемпионом Украины.