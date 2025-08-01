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  4. Сколько трофеев выиграл Трубин в Бенфике после победы в Суперкубке?
Португалия
01 августа 2025, 12:51 |
177
0

Сколько трофеев выиграл Трубин в Бенфике после победы в Суперкубке?

В активе украинца уже 2 трофея в Португалии

01 августа 2025, 12:51 |
177
0
Сколько трофеев выиграл Трубин в Бенфике после победы в Суперкубке?
Getty Images/Global Images Ukraine

31 июля состоялся матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Бенфикой трофей выиграл и украинский вратарь Анатолий Трубин. Для него Суперкубок Португалии стал уже вторым в Бенфике и пятым в карьере в целом. Ранее он выигрывал Кубок португальской лиги, Суперкубок Украины и дважды становился чемпионом Украины.

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Бенфика Спортинг Лиссабон Суперкубок Португалии по футболу Анатолий Трубин Спортинг - Бенфика Кубок португальской лиги по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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