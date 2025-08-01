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  4. ФОТО. Трубин выиграл Суперкубок Португалии
Португалия
01 августа 2025, 10:46 |
496
0

ФОТО. Трубин выиграл Суперкубок Португалии

Украинский вратарь попозировал с трофеем

01 августа 2025, 10:46 |
496
0
ФОТО. Трубин выиграл Суперкубок Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

31 июля состоялся матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Бенфикой трофей выиграл и украинский вратарь Анатолий Трубин. Интересно, что победа в Суперкубке Португалии для него произошла за день до дня рождения.

ФОТО. Трубин выиграл Суперкубок Португалии

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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