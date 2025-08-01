31 июля состоялся матч за Суперкубок Португалии между командами Спортинг и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Алгарве в городе Фару-Луле. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу орлов.

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Вместе с Бенфикой трофей выиграл и украинский вратарь Анатолий Трубин. Интересно, что победа в Суперкубке Португалии для него произошла за день до дня рождения.

ФОТО. Трубин выиграл Суперкубок Португалии