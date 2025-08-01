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  4. Экс-вратарь сборной Украины назвал новичка, который может пошуметь в УПЛ
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 17:56 |
536
0

Экс-вратарь сборной Украины назвал новичка, который может пошуметь в УПЛ

Илья Близнюк верит в «Эпицентр»

01 августа 2025, 17:56 |
536
0
Экс-вратарь сборной Украины назвал новичка, который может пошуметь в УПЛ
ФК Эпицентр

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о каменец-подольском «Эпицентре».

– Кто в новом сезоне может стать нарушителем спокойствия?

– Мне импонирует «Эпицентр». Мне нравится, как у Сергея Нагорняка выстроена игра подопечных. Пусть звезды с неба футболисты в этой команде не хватают, но мне было интересно смотреть, как действовал коллектив в Первой лиге. Посмотрим, что из этого получится в УПЛ. Под конец прошлого чемпионата ожил «Колос», «Верес», а это все благодаря стабильности.

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Илья Близнюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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