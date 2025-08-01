Экс-вратарь сборной Украины назвал новичка, который может пошуметь в УПЛ

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о каменец-подольском «Эпицентре».

– Кто в новом сезоне может стать нарушителем спокойствия?

– Мне импонирует «Эпицентр». Мне нравится, как у Сергея Нагорняка выстроена игра подопечных. Пусть звезды с неба футболисты в этой команде не хватают, но мне было интересно смотреть, как действовал коллектив в Первой лиге. Посмотрим, что из этого получится в УПЛ. Под конец прошлого чемпионата ожил «Колос», «Верес», а это все благодаря стабильности.