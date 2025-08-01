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  4. БЛИЗНЮК: «Говорить о каких-то серьезных планах этого клуба я бы не стал»
Украина. Премьер лига
01 августа 2025, 15:48 |
304
0

БЛИЗНЮК: «Говорить о каких-то серьезных планах этого клуба я бы не стал»

Бывший вратарь сборной Украины высказался о Металлисте 1925

01 августа 2025, 15:48 |
304
0
БЛИЗНЮК: «Говорить о каких-то серьезных планах этого клуба я бы не стал»
ФК Металлист 1925

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о харьковском «Металлисте 1925».

– В элитный дивизион вернулся «Металлист 1925», который заметно усилился, проводил в межсезонье солидные спарринги, и финансово команда подкреплена...

– На мой взгляд, руководство клуба заметно опережает развитие команды, которая только создается, поэтому говорить о каких-то серьезных планах для харьковчан я бы пока не стал.

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Илья Близнюк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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