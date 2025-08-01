БЛИЗНЮК: «Говорить о каких-то серьезных планах этого клуба я бы не стал»

Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о харьковском «Металлисте 1925».

– В элитный дивизион вернулся «Металлист 1925», который заметно усилился, проводил в межсезонье солидные спарринги, и финансово команда подкреплена...

– На мой взгляд, руководство клуба заметно опережает развитие команды, которая только создается, поэтому говорить о каких-то серьезных планах для харьковчан я бы пока не стал.