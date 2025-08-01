Украина. Премьер лига01 августа 2025, 15:48 |
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БЛИЗНЮК: «Говорить о каких-то серьезных планах этого клуба я бы не стал»
Бывший вратарь сборной Украины высказался о Металлисте 1925
01 августа 2025, 15:48 |
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Бывший вратарь «Днепра», киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Илья Близнюк в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о харьковском «Металлисте 1925».
– В элитный дивизион вернулся «Металлист 1925», который заметно усилился, проводил в межсезонье солидные спарринги, и финансово команда подкреплена...
– На мой взгляд, руководство клуба заметно опережает развитие команды, которая только создается, поэтому говорить о каких-то серьезных планах для харьковчан я бы пока не стал.
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